Sony sprzedało już 42 miliony konsol PlayStation 5, Xbox daleko w tyle

PlayStation zdublowało Xboksa

Konsolom nowej generacji stuknie wkrótce 3 lata i chyba nikt nie ma już wątpliwości, która firma odniosła większy sukces w tej generacji. Na koniec czerwca 2023 roku Microsoft informował, że sprzedał w sumie 21 milionów konsol Xbox Series S i X razem. Sony natomiast właśnie podało, że sprzedaż PlayStation 5 osiągnęła na koniec 2. kwartału 2023 roku wielkości 41,7 mln sztuk. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż sprzedaż dwóch konsol Microsoftu i nic nie zapowiada aby ta tendencja miała się w najbliższym czasie zmienić. Japończycy planują tylko w tym roku finansowym (od kwietnia 2023 do marca 2024) dostarczyć na rynek 25 milionów konsol, o 5 mln więcej niż rok wcześniej. Chętnych jak widać nie brakuje.

W ostatnim kwartale do graczy trafiło też ponad 56,5 miliona sprzedanych gier na PS4 i PS5, o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Duża w tym zasługa takich tytułów jak Diablo IV czy Final Fantasy 16. Sony może się też pochwalić ogromną bazą aktywnych użytkowniów. Do sieci PlayStation Network loguje się miesięcznie 108 milionów osób, o 5 milionów więcej niż w poprzednim kwartale. W tym kontekście obawy Sony związane z próbą przejęcia Activision-Blizzard przez Microsoft wydają się nieco przesadzone. Sony jednak nie zamierza pozostawiać niczego przypadkowi.

Z informacji opublikowanych przez firmę można wyciągnąć jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż w 1. kwartale 2022 roku 79% sprzedaży gier na PlayStation była realizowana cyfrowo. W 1. kwartale 2023 roku sytuacja wyraźnie się zmieniła, udział sprzedaży cyfrowej... spadł do 72%. Skąd taka zmiana? Na to pytanie nikt nie daje odpowiedzi, ale wygląda na to, fizyczne nośniki nie wybierają się na emeryturę w najbliższym czasie.

źródło: TechSpot