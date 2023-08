Nie możesz doczekać się Baldur’s Gate 3 na PS5? Mamy świetne wieści, możesz grać już dziś!

Wiele lat we wczesnym dostępie, ale pełna wersja rozwaliła system

Baldur’s Gate 3, chociaż od długiego czasu wisiało we wczesnym dostępie, po premierze finalnej wersji okazało się prawdziwą rewelacją. Niedawno Kamil Pieczonka informował o tym, że wyniki gry zaskoczyły samych deweloperów — Larian Studios. Swen Vincke, szef studia odpowiedzialnego za BG3, dzień po premierze opublikował tweeta, w którym przyznaje, że oczekiwał maksymalnie 100 000 jednoczesnych graczy na Steam.

Tymczasem już pierwszego dnia liczba ta przekroczyła 500 000, a na tym licznik się nie zatrzymał, gdyż w niedzielę w szczytowym momencie w Baldur's Gate 3 grało ponad 800 tys. graczy jednocześnie i to tylko na platformie Steam. Dla porównania w Wiedźmina 3: Dziki Gon, nigdy nie grało jednocześnie więcej, jak nieco ponad 100 tys. osób. Z wynikiem 813 tys. Baldur's Gate 3 plasuje się obecnie w rankingu wszech czasów na 9. miejscu, przegrywając tylko z takimi hitami jak Hogwart's Legacy, Cyberpunk 2077 czy Elden Ring. Cóż, tak przegrać, to jak wygrać.

Trzecia odsłona „Baldura” jest w ścisłej czołówce Steama, doganiając takie produkcje jak Counter-Strike: Global Offensive czy DOTA 2. A przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 nie jest ani darmowe, ani nie ma żadnych mechanik w stylu mikrotransakcji czy przepustek sezonowych. Dość niespodziewanie, lecz RPG w rzucie izometrycznym odniosło ogromne zwycięstwo, a wszyscy zwolennicy tego gatunku mają wszelkie powody, żeby pękać z dumy. Baldur’s Gate 3 to już teraz jedna z najwiekszych premier tego roku i gra, która narobiła mnóstwo zamieszania — możliwe, że po części przykładając się również do ogromnego spadku zainteresowania Diablo IV, o czym ostatnio pisał Patryk Koncewicz.

Świetne informacje dla graczy, którzy czekają na wersję na PS5

Taki sukces na PC sprawił, że Baldur’s Gate 3 jest jedną z chętniej kupowanych gier w sklepie PlayStation Store, chociaż premiera dopiero 7 września. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja z Xboksem. Twórcy walczą z optymalizacją, bo na Xbox Series S brakuje wydajności, szczególnie w trybie wielu graczy na podzielonym ekranie. Z tego względu premiera na platformie Microsoftu będzie miała miejsce zapewne dopiero w przyszłym roku.

Niemniej, mnóstwo ludzi nie może się doczekać premiery na PS5 i przez to wstrzymuje się przed graniem w tej chwili — co wydaje się zrozumiałe, w końcu wszystkie poświęcone godziny na PC i zdobyte osiągi nie będą miały żadnego przełożenia na wersję na konsoli… z tym, że niekoniecznie. Larian Studios oficjalnie ogłosiło, że ze względu na zbliżającą się wielkimi krokami premierę gry na PlayStation 5, do Baldur’s Gate 3 trafi cross-save, co wywołało ogromną radość wśród graczy.

Funkcja ta miała być aktywna od początku, jednak ze względu na problemy z włączaniem tytułu na pecetach, deweloperzy postanowili chwilowo z tego zrezygnować. Okazuje się, że kryzys został bardzo szybko zażegnany. Dzięki temu wszystkie osoby, które preferują granie na kanapie przy użyciu kontrolera, nie muszą się już dłużej wstrzymywać i przez kolejne ponad 3 tygodnie oglądać tylko streamy czy materiały wideo z BG3 w sieci — mogą spokojnie wejść w świat Dungeons & Dragons, a później kontynuować całą rozgrywkę oraz postępy w kampanii w najbardziej optymalny dla siebie sposób. Czy Larian Studios wyrasta na największego wygranego w branży gier wideo w tym roku? Wiele na to wskazuje.

Źródło: Steam (Baldur's Gate 3 Hotflix #2.1)