Micrososft spełnia obietnice. Te gry trafią do NVIDIA GeForce NOW

Czekacie na gry Microsoftu i Bethesdy w ramach usługi grania w chmurze NVIDIA GeForce NOW? Po Gears 5, Age of Empires IV: Anniversary Edition i przyszła pora na klasyki strzelanek. W co zagracie w najbliższych tygodniach?

Microsoft musiał się sporo napracować, by przekonać urzędników, że zakup twórców Call of Duty i Diablo wyjdzie graczom na dobre obiecując, że dostęp do bogatego katalogu gier będzie stale rozszerzany i udostępniany także na innych platformach. Gwarancją miały być podpisane umowy z Nintendo, NVIDIA, Boosteroid i innymi firmami oferującymi granie w chmurze. I wygląda na to, że gracze powinno być zadowoleni. Mimo, że całą transakcja wciąż nie została sfinalizowana, MS nie zamierza wycofywać się z obietnic i zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu abonenci NVIDIA GeForce NOW będą mogli zagrać w pierwsze klasyki studia Bethesda.

Mowa tu przede wszystkim o grach z serii DOOM, Quake oraz Wolfenstein. Niestety żadna z firm nie zdradza, w które konkretne tytuły będzie można zagrać w chmurze NVIDII. Wiadomo natomiast, że produkcje będą dostępne jeszcze w tym miesiącu. Wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu, podczas konwentu QuakeCon, na którym poznamy szczegółową listę tytułów zmierzających do chmury.

NVIDIA GeForce NOW. Nowe gry w tym miesiącu

Jednak gry studia Bethseda udostępnione na platformie NVIDIA GeForce NOW to dopiero początek aktualizacji katalogu, która ma nastąpić w najbliższym czasie. NVIDIA zdradza, że w sierpniu pojawi wsparcie dla ponad 40 tytułów, które będą dostępne do grania w chmurze, z czego 10 z nich już w tym tygodniu! W co zagracie?

Gry ze wsparciem NVIDIA GeForce NOW w sierpniu - już dostępne

Baldur’s Gate 3 (Steam)

F1 Manager 2023 (Steam)

Bloons TD 6 (Epic Games Store)

Bloons TD Battles 2 (Steam)

Brick Rigs (Steam)

Demonologist (Steam)

Empires of the Undergrowth (Steam)

Stardeus (Steam)

The Talos Principle (Steam)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Steam)

Yet Another Zombie Survivors (Steam)

Gry ze wsparciem NVIDIA GeForce NOW w sierpniu - do końca miesiąca

WrestleQuest (Steam)

I Am Future (Steam)

Atlas Fallen (Steam)

Sengoku Dynasty (Steam)

Tales & Tactics (Steam)

Moving Out 2 (Steam)

Hammerwatch II (Steam)

Desynced (Steam)

Wayfinder (Steam)

The Cosmic Wheel Sisterhood (Steam)

Gord (Steam)

Book of Hours (Steam)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Steam)

The Texas Chain Saw Massacre (Steam)

Bomb Rush Cyberfunk Steam)

Jumplight Odyssey (Steam)

Blasphemous 2 (Steam)

RIDE 5 (Stem)

Sea of Stars (Steam)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Steam)

Deceit 2 (Steam)

Inkbound (Steam)

LEGO Brawls (Epic Games Store)

Regiments (Steam)

Session (Epic Games Store)

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store)

Superhot (Epic Games Store)

Terra Invicta (Epic Games Store)

Wall World (Steam)

Wild West Dynasty (Epic Games Store)

WRECKFEST (Epic Games Store)

Xenonauts 2 (Epic Games Store)

Pamiętajcie jednak, że przed rozpoczęciem rozgrywki z wykorzystaniem usługi GeForce NOW trzeba posiadać grę lub zakupić ją w jednym z obsługiwanych sklepów z grami. Usługa obsługuje również ponad 100 najpopularniejszych tytułów free-to-play.

Jednocześnie NVIDIA potwierdza, że zakończyła proces aktualizacji swoich serwerów w Ameryce Północnej i Europie. A to oznacza, że subskrybenci najdroższego planu Ultimate otrzymali dostęp do serwerów wyposażonych w grafiki GeForce RTX 4080. Oznacza to możliwość grania w najlepsze tytuły w najwyższej rozdzielczości do 4K przy 120 FPS lub 240 FPS z nowym trybem Reflex. Jednak za tę przyjemność trzeba odpowiednio dużo zapłacić. Plan Ultimate kosztuje 99 zł miesięcznie lub 490 zł za 6 miesięcy płacone z góry.