Zgubiłeś dowód? Nie panikuj, wszystko załatwisz online

Choć mDowód możemy mieć już w aplikacji i trudno go zgubić, plastikowy dowód osobisty wciąż jest potrzebny i warto go trzymać w bezpiecznym miejscu. Jednak czasem może zdarzyć się tak, że go zgubimy i wpadamy w panikę. Niepotrzebnie. Spokój i dostęp do internetu to wszystko, czego potrzebujesz.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, na koniec lipca 2024 r. zgłoszono ponad 3,5 tys. przypadków utraty dowodu osobistego – chodzi o zgłoszenia dokonane online. Od momentu uruchomienia usługi skorzystało z niej ponad 250 tys. osób. Według, MC wakacje sprzyjają utracie dowodu – zarówno zgubienia dokumentów, jak ich kradzieży. W przypadku podróży zagranicznych, konieczność wielokrotnego okazywania dowodu tożsamości – na przykład w hotelach lub przy wynajmie samochodów – dodatkowo zwiększa ryzyko jego zgubienia przez nieuwagę.

Co zrobić, gdy zgubisz dowód osobisty lub zostanie on uszkodzony?

Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja, ale też zwraca uwagę na to, co zrobić, gdy zgubimy dowód lub go uszkodzimy. Jeżeli przebywamy za granicą, zgłoszenie należy przekazać do konsulatu – osobiście, pocztą lub faksem. Urzędnik unieważni dokument zaraz po otrzymaniu zgłoszenia. W sytuacji kradzieży dowodu osobistego, wystarczy poinformować policję; zgłaszanie tego w urzędzie gminy nie jest już konieczne. Każdy dowód osobisty, zarówno e-dowód, jak i wydany przed 4 marca 2019 roku, można unieważnić. W przypadku możliwości odzyskania zgubionego dokumentu, istnieje opcja jego czasowego zawieszenia, którą można cofnąć po odnalezieniu. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla e-dowodów wydanych po 4 marca 2019 roku. Warto również pamiętać, że po ukończeniu 18. roku życia i zgłoszeniu utraty dowodu osobistego, numer PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. W wielu przypadkach zgłoszenie utraty dowodu osobistego można zgłosić przez internet. To najszybszy i najwygodniejszy sposób. Jak to zrobić?

Procedura zgłoszenia przez internet:

Zgubiony dowód? To też warto zrobić

Warto też skorzystać z dodatkowych warstw bezpieczeństwa oferowanych np. przez mObywatel. To oczywiście usługa "Zastrzeż PESEL". Tym bardziej, że od czerwca obowiązują nowe przepisy nakładające na banki (i inne instytucje) konieczność sprawdzenia, czy PESEL nie jest zastrzeżony. Jeśli jest, uniemożliwi to zawieranie umów kredytowych, udzielania pożyczek, czy dokonywania zakupów na raty. Z zastrzeżonym PESEL nie można się również ubiegać o duplikat karty SIM, wypłacać większej kwoty z bankomatu, czy podpisywać aktów notarialnych. Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia PESEL jest szybkie i nie wymaga specjalnych umiejętności. Najprościej będzie tego dokonać w mObywatelu.