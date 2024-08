Polacy mają na koncie wielki hit. Fani będą zachwyceni

Otrzymawszy list od swojej zmarłej żony, James udaje się tam, gdzie spędzili wiele wspólnych chwil, w nadziei, że znów ją zobaczy: do Silent Hill. Tam, przy jeziorze, znajduje kobietę, która niepokojąco ją przypomina…

– Nazywam się… Maria – kobieta się uśmiecha. Ten głos, ta twarz… Jest zupełnie jak ona.

Poznaj światowej klasy psychologiczny survival horror – uznawany za najlepszy tytuł w serii – na najnowszym sprzęcie z mrożącą krew w żyłach grafiką i ekspresywnym dźwiękiem.

– brzmi oficjalnie opis remake'u gry, która pamięta rok 2001 i czasy konsol PlayStation 2 i pierwszego Xboksa. W 2012 tytuł pojawił się również na PS3 i Xbox 360 w ramach kolekcji Silent Hill HD Collection. Teraz, 13 lat po premierze oryginału, gracze będą mieli szansę powrócić do tajemniczego miasteczka w zupełnie nowej odsłonie, za którą odpowiada polskie studio Bloober Team mające na swoim koncie wiele ciekawych gier-horrorów.

Silent Hill 2 Remake coraz bliżej. Fani będą zadowoleni

Pierwsze zwiastuny, screeny i oficjalne informacje podzieliły społeczność graczy. Część zachwycała się tym, co zaprezentowało polskie studio, inni mówili wprost, że choć postęp technologiczny jest oczywisty, tak rozgrywka i klimat nie mają nic wspólnego z oryginałem. Bloober Team wszystkim nie dogodzi, o czym doskonale zdali sobie też sprawę twórcy Final Fantasy VII Remake i i Rebirth. Trzymanie się jeden do jednego oryginału wydaje się najbezpieczniejszym krokiem, ale wystarczy niewielka zmiana, by gracze zmieszali studio z błotem. Widać, że polska ekipa wzięła sobie do serca niektóre negatywne komentarze i, według pierwszych wrażeń sprzed targów gamescom, w Silent Hill 2 Remake gra się znacznie lepiej.

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że Polacy nie podchodzą do tematu tego klasyka z należytym szacunkiem i starannością chcąc "przypodobać" się nowym graczom, dla których liczyć się ma przede wszystkim szybka i dynamiczna rozgrywka, a bardziej zaawansowane mechanizmy, czy zawiłe fabuły schodzą na dalszy plan. Przeglądając różne doniesienia sprzed gamescom widać, że Bloober Team stanęło na wysokości zadania i Silent Hill 2 Remake będzie tym tytułem, który wskrzesi markę, która lata świetności ma już dawno za sobą. Czy współpraca między Konami, a polskim studiem będzie kontynuowana? Wszystko zależy od kasowego sukcesu tego tytułu. widać jednak, że mamy do czynienia z porządnie przygotowaną produkcją, która ma szansę trafić w gusta starych wyjadaczy i fanów serii, jak i nowych graczy szukających mocnych wrażeń.

Silent Hill 2 Remake. Data premiery i dostępność

Czy Silent Hill 2 Remake zda egzamin? Przekonamy się już 8 października, gdy Silent Hill 2 Remake trafi do sprzedaży. Najnowsza produkcja studia Bloober Team dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5 i komputerach PC. Gracze Xbox na ten moment muszą obejść się smakiem. Niewykluczone jednak, że w przyszłości pojawi na sprzęcie Microsoftu. Zdradziło to samo PlayStation w jednym z materiałów promocyjnych, gdzie pojawia się adnotacja, że gra nie będzie dostępna na innych platformach (poza PC) przez przynajmniej 12 miesięcy od premiery. A to oznacza, że wersja na Xbox Series X i Series S, najwcześniej może pojawić się 8 października 2025 r. Czekacie? W międzyczasie zobaczcie nowy zwiastun skupiający się na historii opowiedzianej w Silent Hill 2 i przybliżający nieco postacie, które gracz spotka na swojej drodze.