Masz zastrzeżony PESEL? Uważaj, tych spraw nie załatwisz

Funkcja Zastrzeż PESEL, którą najwygodniej aktywować w aplikacji mObywatel to przede wszystkim dodatkowe zabezpieczenie, które chroni m.in. przed pożyczkami i kredytami zaciąganymi przez oszustów wykorzystujących nasze dane osobowe. Uchronie przed wyrobieniem duplikatu karty SIM, czy innymi nieprzyjemnościami, z których wcześniej chętnie korzystali oszuści. Choć możliwość zablokowania PESEL pojawiła się już jakiś czas temu, dopiero od czerwca jest prawnie wiążąca.

Dzięki zmianie przepisów, instytucje finansowe (i inne podmioty) zobowiązane są do sprawdzania statusu naszego PESEL-u i, jeśli jest zastrzeżony, powstrzymania się od realizowania różnych czynności – jak wspomniane wyżej udzielenie kredytu czy pożyczki. Kilka dni temu przedstawialiśmy listę spraw które można załatwić z zastrzeżonym PESEL-em. To m.in.:

sprawy urzędowe (np. wzięcie ślubu, zameldowanie się czy wyrobienie dokumentów),

sprawy zdrowotne (np. wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu czy wykupienie recepty),

udział w wyborach,

sprawdzenie ważności dokumentów (np. dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy),

korzystanie z profilu zaufanego,

podróżowanie (np. przekraczanie granicy, latanie samolotem czy kupowanie biletów),

wykonywanie czynności służbowych (np. podpisywanie umów w pracy),

korzystanie z usług poczty (Poczta Polska może ubiegać się o dostęp do weryfikacji zastrzeżenia w rejestrze, ale nie ma takiego obowiązku ustawowego).

Zastrzeżony PESEL to dodatkowe zabezpieczenie. To także więcej ograniczeń w kontaktach z różnymi podmiotami

Teraz czas się przyjrzeć sytuacjom, w których zastrzeżenie PESEL-u ma znaczenie i uniemożliwi realizację zleconych spraw. Włączona funkcja blokuje:

możliwość otworzenia nowego rachunku bankowego (konto oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe),

wzięcie kredytu lub pożyczki,

zakupy na raty (kiedy oznacza to wzięcie kredytu konsumenckiego),

podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości (np. gdy sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość),

otrzymanie kopii swojej karty SIM (to ważne, bo taka kopia może pozwolić przestępcom autoryzować transakcje bankowe kodem SMS),

wypłacanie w placówce bankowej większej kwoty pieniędzy (powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co 1 lipca 2024 roku wynosiło 12 900 zł).

Zastrzeżenie PESEL-u można cofnąć w każdym momencie, jednak warto pamiętać, że ponowne jego zastrzeżenie wymaga odczekania 30 minut lub w niektórych przypadkach, 12 godzin. Gdzie ma zastosowanie ten drugi czas? Kilka tygodniu temu tłumaczył to Grzegorz.

Choć PESEL najłatwiej jest zastrzec w apce mObywatel, z funkcji można również korzystać logując się do portalu www.gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy. Warto jednak zaznaczyć, że ta ostatnia opcja będzie najbardziej uciążliwa, gdyż wymaga od nas wybrania się do urzędu i odstania w kolejce – zarówno w przypadku zastrzeżenia, jak i jego cofnięcia. Warto więc zaufać aplikacji mobilnej, która oferuje znacznie więcej opcji, w tym cyfrowy dokument tożsamości, mDowód, inne dokumenty oraz usługi. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca jednak, by w przypadku wątpliwości i problemów z zastrzeżeniem lub cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL, kontaktować się bezpośrednio z ministerstwem poprzez e-mail, wysyłając go na adres zastrzeganie-pomoc@cyfra.gov.pl lub dzwoniąć pod numer +48422535460.