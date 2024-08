Rewolucja w mObywatelu już od dziś. Skorzystają… nieliczni

ePłatności w mObywatelu pojawiły się już w zeszłym roku. W połowie zeszłorocznych wakacji kolejni użytkownicy aplikacji mogli za jej pomocą płacić podatki od nieruchomości. Na tamten moment, zaledwie kilka urzędów w Polsce brało udział w testach. Był to Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Urząd Miasta Torunia. Ministerstwo Cyfryzacji informowało jednak, że z wygodnych regulacji należności z poziomu mObywatela mogli korzystać mieszkańcy Sopotu, Grudziądza, Włocławka, Gdyni i Poznania. Jak tłumaczył wtedy Minister Cyfryzacji – płatność to zaledwie kilka kroków realizowana z wykorzystaniem kodu BLIK. Dziś z ePłatności realizowanych przez BLIK mogą korzystać mieszkańcy kilkudziesięciu miast i gmin, a lista urzędów biorących udział w pilotażu wygląda następująco:

ePłatności w mObywatel Bielsko-Biała Oława Błażowa Ostrowiec Świętokrzyski Brzeszcze Piaseczno Bydgoszcz Piekary Śląskie Chełm Pleszew Cieszyn Płock Dąbrowa Górnicza Polanka Wielka Dynów Police Elbląg Poznań Gdańsk Ruda Śląska Gdynia Rumia Grudziądz Skierniewice Hażlach Sopot Hyżne Stalowa Wola Jasienica Starogard Gdański Kalety Tarnowo Podgórne Kalisz Tarnowskie Góry Kielce Toruń Krotoszyn Trzcianka Leżajsk Włocławek Lubenia Wodzisław Śląski Łowicz Zabrze Miastko Zielona Góra Mielec Zielonki Mińsk Mazowiecki Złotoryja Nowy Dwór Mazowiecki

Dziś Ministerstwo Cyfryzacji informuje o rozszerzeniu możliwości ePłatności w mObywatelu. Chodzi tu o dodatkową opcję płatności. Ci, którzy nie chcą korzystać z BLIKa mają teraz możliwość opłacenia swoich lokalnych zobowiązań kartami płatniczymi. To efekt współpracy MC, Centralnego Ośrodka Informatyki, Banku Gospodarstwa Krajowego i Fundacji Polska Bezgotówkowa

ePłatności kartą w mObywatelu. Jak skorzystać?

Jak działają same ePłatności w mObywatelu z wykorzystaniem kart? Aplikacja pozwoli na dodanie karty płatniczej i jej zapisanie. To wystarczy do realizowania opłat za podatki lokalne, czy wywóz śmieci. Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiadają Polcard i Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2025 r. do BLIKa i kart płatniczych dołączyć mają popularne wallety od Apple i Google. To jeszcze bardziej ułatwi realizacje płatności w mObywatelu.

A co z dalszym rozszerzeniem dostępności ePłatności na kolejne miasta i gminy? Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby, by wszyscy Polacy mogli korzystać z tego rozwiązania już w 2025 r. Choć opłaty z poziomu mObywatela wciąż znajdują się w fazie testów, z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem mają być udostępniane w większej liczbie miejscowości.

mObywatel wkrótce zyska nowe funkcje. Na co warto czekać?

Jednak to nie koniec zapowiedzi. Na konferencji prasowej minister Gawkowski potwierdził, że do mObywatela zmierzają kolejne funkcji i dokumenty, z których będą mogły korzystać różne grupy obywateli. W pierwszej kolejności w aplikacji pojawi się legitymacja osób z niepełnosprawnościami, które zapowiedziane były już jakiś czas temu. Choć konkrety nie padły, dokument ma pojawić się jeszcze w tym roku. Na przełomie 2024 i 2025 r. w mObywatelu zadebiutuje też moduł mStłuczka, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu. Dlaczego możliwość zgłaszania stłuczek przy pomocy mObywatela jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o komfort i spokój uczestników drobnych kolizji. Dzięki temu, że aplikacja poprowadzi krok po kroku przez proces dokumentowania zdarzenia, zanotowane zostaną wszystkie niezbędne informacje. To znacząco ułatwi szybkie i właściwe rozwiązanie zgłoszenia przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe.