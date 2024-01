Zastrzeż PESEL dostępny już w aplikacji mObywatel!

Z lekkim poślizgiem, bo minister Cieszyński informował wcześniej o pojawieniu się opcji Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel jeszcze w grudniu, niemniej już jest,- możecie włączać i wyłączać zastrzeżenie swojego numeru PESEL, bezpośrednio w aplikacji.

W pierwszej kolejności zastrzeżenie numeru PESEL udostępniono przez stronę mobywatel.gov.pl 17 listopada, a w pierwszym miesiącu z opcji tej skorzystało blisko milion obywateli (dane z 14 grudnia 2023).

Teraz licznik ten powinien przyspieszyć, a do czerwca kiedy zastrzeżenie to będzie miało swoje skutki prawne, powinno dobić do kilku milionów. Od 1 czerwca poniższe instytucje będą miały już obowiązek sprawdzać bazę zastrzeżonych numerów PESEL:

Banki: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.

SKOKI: przy zawieraniu umów o kredyt lub pożyczkę.

Notariusze: przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych: przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.

Jakie to skutki prawne? Otóż od dnia 1 czerwca 2024 roku, jeśli na przykład dany bank udzieli kredytu osobie, która zastrzegła w bazie swój numer PESEL, nie będzie on mógł wymagać spłaty takiego kredytu ani sprzedać danej wierzytelności.

Jak zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel?

Opcja zastrzeżenia numeru PESEL pojawiła się na pierwszym miejscu usług na ekranie głównym aplikacji mObywatel.



Po jej kliknięciu i przejściu przez panele informacyjne, wystarczy suwakiem przesunąć odpowiednią opcję, by zablokować swój numer PESEL.



W tym samym menu, będziemy mieli też podgląd na to, kto i kiedy sprawdzał nasz numer PESEL oraz historię zmian z naszej strony, czyli kiedy włączaliśmy i wyłączaliśmy zastrzeżenie swojego numeru PESEL.