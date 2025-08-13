Biedronka rozbiła bank. Popularny saturator za grosze

Home Biedronka rusza z nową falą promocji, w której ekologiczny saturator Dafi Pushair kupimy za 169 zł zamiast 299 zł. W ofercie znalazły się także przecenione inne urządzenia elektroniczne.

Ceny stale idą w górę, a kolejne podatki i opłaty sprawiają, że niektóre produkty przestają być w ogóle opłacalne. Szczególnie jest to widoczne, gdy spojrzymy na słodkie napoje gazowane, których ceny w ciągu ostatnich lat zostały mocno wywindowane. Dlatego też na popularności zyskują nowoczesne saturatory, które pozwalają na samodzielne stworzenie ulubionych napojów o wiele taniej.

Promocje w Home Biedronka. Saturator Dafi za półdarmo

Internetowy sklep Home Biedronka przygotował wyjątkową ofertę dla miłośników nowoczesnych rozwiązań i domowych oszczędności. Wśród hitów tej edycji promocji szczególne miejsce zajmuje saturator Dafi Pushair, dostępny teraz w cenie 169 zł zamiast 299 zł. To nie tylko elegancki gadżet w czarnej obudowie, ale także praktyczne narzędzie do tworzenia wody gazowanej i słodkich napojów w domowym zaciszu.

W zestawie kupujący otrzymują butelkę o pojemności 0,7 l, nabój CO₂ oraz płynny suplement diety o smaku czerwonej oranżady, białej oranżady lub grejfruta, dzięki któremym w kilka sekund można przygotować orzeźwiający napój bez cukru. Prosty mechanizm pozwala regulować stopień nagazowania, a wykonanie z bezpiecznego tworzywa bez BPA czyni go przyjaznym zarówno dla zdrowia, jak i środowiska.

Trzeba się jednak śpieszyć, gdyż promocja na saturator Dafi Pushair trwa wyłącznie od 13 do 15 sierpnia.

Promocje w Home Biedronka nie kończą się jednak na saturatorze. Na uwagę zasługują również przecenione urządzenia elektroniczne, które mogą znaleźć zastosowanie w domu, biurze czy samochodzie. Alkomat elektrochemiczny iBOX HR01 kosztuje teraz 229 zł (o 50% taniej), oferując precyzyjny sensor elektrochemiczny, wyświetlacz LCD oraz ładowanie przez USB-C. Kierowców może zainteresować wideorejestrator Tracer Mensa 4.0 za 94,90 zł (zniżka 40%), rejestrujący obraz w jakości Full HD, z funkcją trybu parkingowego i kamerą tylną.

