Zelda w kinach?! I to szybciej niż myślicie!

Były już pierwsze plotki na ten temat, a teraz nadszedł czas na oficjalne wieści od Nintendo. I choć wiele osób nie dowierzało tym plotkom, The Legend of Zelda naprawdę doczeka się kinowej adaptacji!

Filmowe The Legend of Zelda staje się faktem. Prace ruszą już niebawem!

The Legend of Zelda to jedna z najmocniejszych marek, jakie Nintendo ma w swoim portfolio Sprzedaż ostatniej odsłony serii na Nintendo Switch, jak pokazują najświeższe wyniki finansowe, bije wszelkie rekordy. Od premiery minionej wiosny gra rozeszła się już w blisko 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. A na tym przecież jeszcze nie koniec.

Teraz Nintendo oficjalnie informuje o tym, że po wielkim sukcesie filmu Super Mario Bros. nadszedł czas na aktorską produkcję z ich innej mocnej marki. Produkcją filmu The Legend of Zelda zajmie się sam Shigeru Miyamato wraz Avim Aradem z Arad Productions.

Film zostanie wyprodukowany przez Nintendo i Arad Productions Inc. i wyreżyserowany przez Wesa Balla. Film będzie współfinansowany przez Nintendo i Sony Pictures Entertainment Inc., z czego ponad 50% sfinansuje Nintendo. Dystrybucja kinowa filmu będzie prowadzona na całym świecie przez Sony Pictures Entertainment Inc.

— czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej.

No cóż, spopularyzowanie marki na kinowym ekranie może okazać się strzałem w dziesiątkę. I żarty o "bieganiu Zeldą" nareszcie będą zrozumiane także przez szersze grono odbiorców, nie tylko najbardziej zapalonych graczy, jak miało to miejsce dotychczas. Nareszcie bowiem mainstream będzie mógł dowiedzieć się, że "zielonym ludkiem" jest postać o imieniu Link. Ciekawe też, czy twórcy zdecydują się postawić na zupełnie nową historię, czy jednak postawią na adaptację jednej z tych którą znamy z gier?