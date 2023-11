"Reacher" powróci 15 grudnia. Zobaczcie zwiastun!

Czekacie na nowe przygody Jacka Reachera? Drugi sezon popularnego serialu powróci z 8 odcinkami już 15 grudnia. Będzie go można obejrzeć na Amazon Prime Video.

O tym, że "Reacher" dostanie drugi sezon wiedzieliśmy już w lutym ubiegłego roku - zaledwie trzy dni po udostępnieniu wszystkich odcinków na platformie Amazon Prime Video. Serialowa ekranizacja książki "Poziom śmierci" autorstwa Lee Child'a spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów i przychylnymi ocenami krytyków. Na krótkiej zapowiedzi się skończyło a fani z wypiekami na twarzy czekali na wieści o kolejnych przygodach tytułowego Reachera i tego, po którą książkę sięgną autorzy serii - a do wyboru jest ponad 20 książek tworzących osobną historię.

Źródło: Amazon Studios

Pierwsze konkrety poznaliśmy w maju tego samego roku - to wtedy poznaliśmy tytuł, który przeniesiony zostanie na ekrany telewizorów. Jednak widzowie na drugi sezon musieli czekać długo. W lipcu tego roku pojawiła rozpiska Amazon Prime Video na drugą połowę roku, z której dowiedzieliśmy się, że "Reacher" na Amazon Prime powróci z nowymi odcinkami powróci już tej zimy, a fabuła oparta będzie na 11. książce Lee Childa - "Pech i kłopoty" ("Bad luck and Trouble"). W głównej roli ponownie zobaczymy Alana Ritchsona.

"Reacher" z nowymi odcinkami już tej zimy. Kiedy premiera?

Reacher zostaje wyrwany z koczowniczego trybu życia przez zaszyfrowaną wiadomość informującą go, że członek 110. pułku – jego elitarnej grupy wojskowych agentów specjalnych – został zamordowany. Reacher i część jego byłych członków oddziałów wojskowych spotykają się ponownie, aby zbadać sprawę, która wkrótce okaże się być poważniejsza, niż kiedykolwiek mogliby sobie wyobrazić.

Jest jednak pewna zła wiadomość. Choć pierwszy sezon "Reacher" udostępniony był w całości, w dniu premiery, druga seria obierze bardziej tradycyjny kierunek. Trzy pierwsze odcinki: "New York's Finest", "Picture Says a Thousand Words" oraz "Burial" na Amazon Prime Video zadebiutują 15 grudnia, a kolejne pojawiać się będą co tydzień, w piątek. Przed nami więc kilka tygodni emocjonujących przygód Jacka. Powyżej znajdziecie zwiastun z polskim lektorem, poniżej z oryginalną ścieżką dźwiękową.