HBO Max możesz mieć teraz taniej. Sprawdź jak zaoszczędzić

Miesięczny dostęp do HBO Max kosztuje 29,99 zł, jeżeli nie korzystacie z żadnych zniżek. Nie jest to kwota wybujała, ale jeśli istnieje szansa na zaoszczędzenie, to czemu z niej nie skorzystać?

Tańszy dostęp do HBO Max

W przypadku wyboru świątecznej oferty Polsat Box, każdy może cieszyć się korzyściami promocyjnymi. Za pakiet S obejmujący 55 kanałów telewizyjnych, nie będziemy płacić przez cały pierwszy rok. Natomiast za pakiety M (z 77 kanałami), M Sport (z 83 kanałami) i L (z 136 kanałami) nie trzeba opłacać przez pierwsze 3 miesiące. Ponadto, w ramach promocji, klient otrzyma dostęp do pakietu HBO i HBO Max na okres 2 miesięcy. Dodatkowo, istnieje opcja wyboru oferty z dodanym dostępem do platformy Disney+ oraz rocznym dostępem do tej usługi jako prezent świąteczny.

Jeśli zdecydujemy się na połączenie oferty telewizyjnej Polsat Box (pakiet S z 55 kanałami telewizyjnymi) z usługą światłowodu od Plusa, możemy skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Koszt tej usługi wynosi 19 złotych miesięcznie przez pierwszy rok, po uwzględnieniu rabatów (od 13. miesiąca cena wzrośnie do 107,99 złotych miesięcznie, a od 25. miesiąca do 136,99 złotych miesięcznie, również po uwzględnieniu rabatów).

Od 8 listopada Polsat Box zaprezentuje swoją kampanię reklamową, która przynosi najwspanialsze prezenty. W reklamie, której twarzami są Jacek Braciak i Wojciech Mecwaldowski, przeniesiemy się w magiczny czas przygotowań na przyjście św. Mikołaja. Spot telewizyjny zostanie wyemitowany na wielu znanych kanałach, w tym Polsat, TVN oraz kanałach tematycznych tych stacji. Jak czytamy w komunikacie prasowy, przeniesie on widzów z salonu Plusa i Polsat Box prosto do rodzinnego domu.

Co warto obejrzeć na HBO Max?

HBO Max to platforma streamingowa, która oferuje niezwykle szeroki wybór treści rozrywkowych, w tym filmy, seriale, dokumenty, programy rozrywkowe i wiele innych. Jeśli rozważasz subskrypcję HBO Max, ponieważ nigdy wcześniej nie korzystałeś z usługi i zastanawiasz się, co warto tam obejrzeć, to mamy kilka propozycji dla ciebie.

Jednym z najbardziej znanych i cenionych seriali dostępnych na HBO Max jest "Gra o tron". To epicka opowieść fantasy, oparta na serii książek "Pieśń lodu i ognia" autorstwa George'a R.R. Martina. Serial przyciąga widzów swoją wciągającą fabułą, pełną intryg, walk o władzę, oraz elementami fantastyki. Innym wartym uwagi serialem jest "Sukcesja", który skupia się na skomplikowanych relacjach w rodzinie, która jest właścicielem globalnego koncernu medialnego. Serial ten łączy w sobie intrygi, dramat i czarny humor.

Jeśli interesuje cię science fiction, to "Westworld" może być doskonałym wyborem. Serial ten bada kwestie związane z sztuczną inteligencją, tożsamością i etyką. Akcja rozgrywa się w futurystycznym parku rozrywki, gdzie goście mogą interakcjonować z androidami, co prowadzi do fascynujących dylematów moralnych. Z prawdziwej klasyki warto wymienić "Rodzinę Soprano" - ten serial to opowieść o Tony'm Soprano, szefie mafii, który prowadzi podwójne życie - jako szanowany ojciec rodziny i bezwzględny przestępca. To pełna psychologicznych głębi i moralnych dylematów saga, która zmieniła sposób, w jaki postrzegamy telewizję.

Produkcjami, do których widzowie wracają regularnie od lat są "The Wire" oraz "Więzienie Oz". Pierwszy z nich to seria kryminalna, która ukazuje realistyczny obraz życia w Baltimore, Maryland. Serial skupia się na różnych aspektach miasta, od służb policyjnych po świat narkotyków i edukacji. Akcja drugiego z seriali osadzona jest w więzieniu o zaostrzonym rygorze o nazwie Oswald State Correctional Facility. "Oz" to brutalna opowieść o życiu za kratami, która ukazuje różne frakcje więźniów i ich walki o przetrwanie.