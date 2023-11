Na ten serial bardzo długo czekałem, wreszcie dostępny w Polsce

Już niebawem do Polski trafią wszystkie trzy sezony "Pana Mercedesa" na podstawie książek Stephena Kinga. Gdzie będzie można go obejrzeć i dlaczego warto?

Trylogia Pana Mercedesa to jedne z ciekawszych książek mistrza horroru Stephena Kinga. Pamiętam, że po rozpoczęciu lektury pierwszej z nich błyskawicznie przeszedłem przez kolejne rozdziały i pochłonąłem wręcz pozostałe części. Co ciekawe, "Pan Mercedes" oraz jego sequele nie są typowymi, jak na Kinga, książkami, ponieważ bliżej im do powieści detektywistycznych, a nie thrillerów. Pisarz sprawdził się jednak w tym gatunku wyśmienicie, choć nie zabrakło typowych dla niego rozwiązań i pomysłów, które wdrożył w opisywane historie.

Pan Mercedes - serial. O czym opowiada?

Głównym bohaterem książek i serialu jest emerytowany policjant Bill Hodges, którego (nie)spokojna emerytura zostaje zaburzona przez sprawę sprzed lat. Temat powraca, ponieważ ponownie kontaktuje się z nim Pan Mercedes - kierowca, który autem oczywistej marki wjechał w tłum ludzi czekający pod budynkiem, gdzie miały się odbyć targi pracy. Tożsamość zabójcy nie jest jednak trzymana w tajemnicy. Nie dość, że wiemy kto dopuścił się takich działań, to jeszcze jednocześnie śledzimy jego działania na przemian z codziennością detektywa Hodgesa.

Od pierwszych chwil możemy obserwować, jak psychopatyczny morderca starannie manipuluje umysłem byłego detektywa, wchodząc do jego życia bez żadnego ostrzeżenia. Jego kolejne kroki stanowią elementy intrygującej gry psychologicznej, które wprowadzają zamęt i strach. Przyjemność przestępcy wynika z tej niepewności, a jego celem jest wstrząśnięcie społeczeństwem i przyciągnięcie uwagi na siebie, choć ma do tego dojść dopiero w odpowiednim momencie.

Brady Hartfield mieszka w swoim rodzinnym domu, a jego matka boryka się z problemem alkoholizmu. Zafascynowany doświadczeniem śmierci spod kół samochodu, Brady pragnie ponownie poczuć to uczucie. Jedynie Bill Hodges, wspierany przez kilku niespodziewanych sojuszników, ma szansę powstrzymać tego mordercę przed dokonaniem kolejnego ataku. Tym razem jednak zagrożone będą nie dziesiątki, a tysiące ludzi.

Serial nie podąża w 100% tropem książki, co jest zrozumiałe, ale najważniejsze filary historii pozostawiono na swoim miejscu. Co więcej, casting do "Pana Mercedesa" okazał się wręcz wyśmienity, bo wybór Brendana Gleesona na Billa Hodgesa był strzałem w dziesiątkę. Pozostałe postacie być może nie odpowiadają nie tylko moim wyobrażeniom, ale są spójne z formą i stylem, jakim przyjęto przy realizacji serialu. W produkcji pojawiają się typowe dla twórcy Davida E. Kelley'ego atuty, jak wiarygodne postacie i świetne dialogi.

Serial Pan Mercedes w Polsce. Gdzie obejrzeć?

W sumie powstały trzy sezony serialu, ale w Polsce nie mieliśmy komfortu oglądania ich na bieżąco. Swego czasu pisałem nawet o tej sytuacji, krytykując ograniczenia regionalne i opóźnienia we wprowadzaniu seriali na pozostałe rynki, w tym do Polski. Co prawda "Pan Mercedes" trafił do ramówki polskiego CANAL+ jakiś czas później i był nawet nadawany w 4K, ale online odcinki pojawiały się i znikały zależnie od emisji w telewizji. Poza tym stacja emitowała ocenzurowaną wersję serialu, która pozbawiona jest bardziej dosadnych scen, co poszerza potencjalną widownię, ale odbiera serialowi część charakteru.

Teraz wiemy, że wszystkie trzy sezony trafią na Viaplay już 8 listopada i prawdopodobnie będzie można obejrzeć cały serial z polskimi napisami lub lektorem. Nie zostało doprecyzowane, czy będziemy mogli zobaczyć pełną wersję "Pana Mercedesa", czy tę ocenzurowaną, ale gdy tylko Viaplay wyjaśni tę kwestię, zaktualizuję swój tekst. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać i/lub obejrzeć "Pana Mercedesa", to jest na to dobry moment, bo w księgarniach pojawiło się nawet zupełnie nowe wydanie książek ze znakomitymi okładkami.