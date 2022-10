Przepiękny zegarek inspirowany Cyberpunk 2077. Każdy miłośnik gry założyłby go z przyjemnością

Zegarki to jedna z tych kategorii, w której kompletnie się nie odnajduję. Tak, wiem ile potrafią kosztować modele od Richard Mille i spółki. Tak, rozumiem że mogą się podobać. Ale jako że przez problemy dematologiczne przez wiele lat nawet nie myślałem o sięganiu po te akcesoria, nawet najfajniejsze i najmodniejsze wśród równieśników modele omijały mnie szerokim łukiem. Po tym jak odkryłem że są paski które mogę nosić bez większych obaw, skusiłem się na Apple Watcha — i raczej na zegarek Samurai inspirowany Cyberpunkiem bym się nie przesiadł. Ale przyznaję, że ekipa 2s.design przy współpracy z senior designerem CD Projekt Red - Sebastianem Nowakiem wykonała kawał świetnej roboty przy projekcie. Patrząc na ten koncept, jestem oczarowany. Bo nie trzeba być fanem marki, by widzieć dbałość o szczegóły i... po prostu ładny, cieszący oko, gadżet!

Zegarek inspirowany Cyberpunk 2077. Przepiękny projekt polskiej ekipy

42mm chromowana koperta kryje obracające się tarcze wskazujące czas, zasilane przez automatyczny kaliber 9015 MIYOTA. Główny rubin mechanizmu stanowi oko emblematu Samuraja - znaku rozpoznawczego zespołu Johna Silverhanda (portretowanego przez Keanu Reevesa) - postaci, której świadomość jest wgrana do mózgu protagonisty gry. Krój silikonowego paska wywodzi się wprost ze architektury Night City. User Experience produktu jest równie ważny jak sam design, dlatego zamiast oferować zegarek w różnych wersjach kolorystycznych, jest on oferowany z wymiennymi frontami odpowiadającymi stylom, które znajdziemy w grze. Przykładowo, stylówka Streetkid w kolorze Cyberyellow nawiązuje do kurtki Davida Martineza - głównego bohatera serialu Edgerunners 2077.

— czytamy w wiadomości prasowej, którą projektanci dołączyli do zestawu zaprojektowanych renderów. Nie jest to ani pierwszy, ani prawdopodobnie ostatni, gadżet inspirowany Cyberpunkiem. W 2020 nawet OnePlus 8T doczekał się oficjalnego wydania w edycji limitowanej Cyberpunk 2077, była też specjalna wersja konsoli Xbox One X. Mimo wszystko żaden z nich nie doczekał się takiej dbałości o detale i zachowanie pełnego klimatu Night City i opowieści z gry CDPR.