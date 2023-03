Zastrzeżenie PESEL w mObywatel coraz bliżej. Dostaniemy też płatności BLIK

Prace nad odświeżoną aplikacją mObywatel trwają - fakt, że dokument tożsamości w niej zawarty będzie zrównany z fizycznym dowodem osobistym do doskonały moment na wprowadzenie daleko idących zmian, które mają być związane z wprowadzeniem tzw. mObywatela 2.0 - kompleksowej platformy usług rządowych i samorządowych, z których będą mogli korzystać obywatele. O tym, co czeka nas w przyszłości pisaliśmy wielokrotnie. Teraz skupimy się na jednej z zapowiadanych funkcjonalności - wygodnych opłat z poziomu aplikacji.

W najnowszym wpisie na Twitterze, sekretarz w KPRM zajmujący się pionem Cyfryzacji zdradza, że już za kilka miesięcy - konkretnie w czerwcu 0 pierwsze samorządy udostępnią mieszkańcom płatność Blikiem w mObywatelu. A to oznacza łatwe płacenie bez prowizji i w kilku kliknięciach. Pozwoli to m.in. na płacenie podatku od nieruchomości i innych samorządowych opłat.

mObywatel z płatnościami BLIK już w czerwcu. Wkrótce w aplikacji zastrzeżmy PESEL

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zobaczcie na poniższym wideo. Janusz Cieszyński dodaje także, że płatności w aplikacji to zasługa partnerstwa z BLIK i Banku Gospodarstwa Krajowego. Choć nie zdradza szczegółów związanych z konkretnymi samorządami, które wprowadzą możliwość płacenia przez mObywatala, można podejrzewać, że w czerwcu do programu przystąp

Z wpisów na Twitterze dowiadujemy się także nowych szczegółów związanych z dodatkową funkcjonalnością mObywatala - zastrzeżeniem numeru PESEL, o którym już pisaliśmy w zeszłym roku. Janusz Cieszyński podaje, że prace nad ustawą trwają, ale już teraz możemy podejrzeć makietę interfejsu aplikacji z narzędziem kierującym użytkowników mObywatela do formularza związanego z zastrzeżeniem numeru PESEL, co powinno zminimalizować ryzyko wykorzystania naszych danych do np. wzięcia kredytu. Po wejściu przepisów w życie, nie będzie można dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą takiego przestępstwa, a skorzystała wcześniej z rządowej usługi.