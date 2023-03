Teraz Poczta Polska doręczać będzie listy polecone bez awizo

To chyba pierwszy raz, kiedy Poczta Polska - nadal nie wprost, ale już z mocno sugestywnie przyznała, iż oferowana do tej pory przez nią usługa tradycyjnego listu poleconego obarczona była szeregiem wad, w tym awizem, które to wielu z nas dostawało, w miejsce docelowej przesyłki.



A to wszystko, dzięki nowej usłudze Q-Doręczenia, którą Poczta Polska tak tytułuje - Szybkość elektronicznej informacji i pewność listu poleconego, bez profilowania, spamu i awizo.

O Q-Doręczniach pisaliśmy już Wam w podlinkowanym wpisie. Dla wyjaśnienia wspomną tylko, że to nie to samo, co E-Doręczenia. E-Doręczenia służą nam do komunikacji z administracją publiczną, w przyszłości zastąpią całkowicie papierowe listy polecone, również w przypadku korespondencji sądowej. Skrzynkę E-Doręczeń aktywować i korzystać z niej możemy na stronach GOV.pl.



Co ważne, to jest i będzie darmowa usługa, przez co Poczta Polska utraci znaczną część swoich dochodów, stąd powstała płatna wersja elektronicznego listu poleconego - Q-Doręczenia, które będą nam służyć do korespondencji z instytucjami niepublicznymi - banki, operatorzy czy inne firmy, z których usług korzystamy. Skrzynka Q-Doręczeń dostępna jest na platformie Envelo.



Krzysztof Falkowski, prezes Zarządu Poczty Polskiej:

Q-Doręczenia to narzędzie, które przenosi nasze usługi do świata cyfrowego, gwarantując odbiorcom szereg korzyści i funkcjonalności. Usługa łączy zalety wiadomości elektronicznej i listu poleconego, nie posiadając przy tym wad typowych dla obu tych form komunikacji: reklamowego profilowania użytkownika, spamu, niepewności dotyczącej nadawcy czy konieczności odbioru awizowanej papierowo przesyłki. Wysłanie wiadomości w ramach Q-Doręczeń trwa chwilę, podobnie jak i uzyskanie wiążącego dowodu, że prawidłowo zaadresowana przesyłka elektroniczna dotarła do odbiorcy.



Jakie to zalety poczty e-mail będą miały Q-Doręczenia? W udostępnionej grafice porównawczej Q-Doręczeń i poczty elektronicznej nie pojawia się żadna z zalet, podejrzewam jednak, iż prezes Poczty Polskiej miał tu na myśli wygodę korzystania - wystarczy komputer czy smartfon, a więc możliwość odczytywania korespondencji wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do sieci.



Poza tym e-mail to same wady, a więc możliwość podszycia się pod nadawcę, przejęcia jego konta, phishing, profilowanie czy tym samym brak zachowania tajemnicy korespondencji. Q-Doręczenia dają pewność nadawcy i odbiorcy, dzięki ich weryfikacji poprzez logowanie się do nich za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu czy aplikacji mObywatel.

Z elektronicznych doręczeń mogą korzystać osoby, które spełnią dwa warunki. Po pierwsze posiadają unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawany decyzją administracyjną przez ministra właściwego ds. informatyzacji, porównywalny do numerów PESEL lub NIP, nadawanych dla konkretnych osób czy firm. Po drugie każdorazowo potwierdzą swoją tożsamość i uwierzytelnią się przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej np. profilu zaufanego, e-dowodu czy aplikacji mObywatel.

Z kolei przewagą Q-Doręczeń nad tradycyjnymi listami poleconymi ma być identyfikacja nadawcy, odbiór z dowolnego miejsca, doręczenia w czasie rzeczywistym i brak papierowego awizo.



Bezpieczeństwo oraz integralność danych zapewniają między innymi zaawansowane znaczniki czasowe z wbudowaną integralnością danych pozwalające na dokładne, wierne i zgodne z prawdą zapisywanie zdarzeń (np. wysłania, odebrania). Najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa usługi, jak również zachowania jej poufności i integralności, gwarantuje przyznany certyfikat EIDAS 0.3 kwalifikowanej usługi zaufania dla rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Nad całością ma czuwać całodobowo zespół CERT, powstały do tego celu 6 lutego 2022 roku, wpisany na listę globalnych zespołów cyberbezpieczeństwa, a infrastruktura dedykowana do obsługi Q-Doręczeń ma być odizolowana od innych usług, co ma zapewnić elastyczne dopasowanie reguł bezpieczeństwa.

