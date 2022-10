Zaprojektuj własny kontroler Elite Series 2 w Xbox Design Lab

Kontrolery Xbox Elite Series 2 to jedne z najwygodniejszych padów dostępnych na rynku. Każdy kto miał okazję z niego skorzystać wie, że to jedna z najlepszych opcji — i trudno z tym dyskutować, a przynajmniej w podobnych widełkach cenowych. Ale jeżeli dotychczas przyglądaliście się padom i ciągle marzyliście o tym, że chcielibyście je zmodyfikować według własnego widzimisię w Xbox Design Lab — to mam dla Was doskonałe wieści. To opcja, która nareszcie w sklepie Microsoftu jest dostępna!

Gracze mogą wybierać spośród wielu różnych kolorów, aby dostosować niemal wszystkie zewnętrzne części kontrolera Elite Series 2, w tym korpus, tylną obudowę, D-pad, bumpery, spusty, gałki i przyciski. Możesz nawet wybrać pomiędzy D-padem w kształcie krzyża a D-padem z fasetką i po raz pierwszy w historii Xbox Design Lab dostosować kolorystycznie podstawę i pierścień kciuka. Jeszcze bardziej spersonalizuj swój projekt dzięki grawerowaniu laserowemu, aby dodać swoje imię, Gamertag lub własną 16-znakową wiadomość. Najlepsze jest to, że kontrolery Elite Series 2 zostały zaprojektowane tak, aby były w pełni konfigurowalne dzięki wymiennym komponentom, więc możesz bawić się z konkretną konfiguracją, która najlepiej Ci odpowiada. Wybierz odpowiednie komponenty, aby uwolnić swoją najlepszą grę, takie jak metaliczne łopatki i różnokształtne kciuki. Dodaj zaprojektowany przez siebie futerał, aby dopasować go do swojego stylu i utrzymać kontroler oraz komponenty w bezpiecznym i uporządkowanym miejscu. Mieszaj i dopasowuj kolory różnych części, aż w końcu wybierzesz swój własny projekt i otrzymasz go prosto do swoich drzwi.

Xbox Design Lab ze wsparciem Elite Series 2

Xbox Design Lab pozwoli stworzyć indywidualne konfiguracje kontrolerów, które w 100% są dostosowane do naszego widzimisię. Przed laty korzystając z platformy zrobiłem sobie kontroler w kolorach EVA-01 z Neon Genesis Evangelion. Ale nowa wersja sklepu daje nam opcje konfiguracji związane z najbardziej zaawansowanym kontrolerem. Teraz możemy tam dostosować do własnego widzimisię również pady Xbox Elite Series — do własnego widzimisię dostosowując wszystkieg poszczególneg elementy (łopatki, drążki, d-padt, pokrowiec z akumulatorem). Za całość zapłacimy nawet 929 złotych — ale podstawowa cena kontrolera to 649 zł.