Profesjonalne granie w stylu. Pady Elite 2 pojawią się w Xbox Design Lab

Cisza przed burzą. Microsoft zapowiedział nowy kolor kontrolera, ale to dopiero początek

Microsoft oficjalnie zaprezentował dzisiaj Xbox Elite 2 w nowej, białej wersji kolorystycznej. Kontroler w tej wersji został wyceniony na 599 zł i zawiera wszystkie udogodnienia takie jak bumpery o regulowanym napięciu, gumowane uchwyty boczne czy możliwość dostosowania nacisku spustów RT i LT. Ponadto posiada funkcję mapowania przycisków za pomocą aplikacji Xbox Accessories, a także spory akumulator, który pozwoli nam nie martwić się ładowarką przez wiele godzin. Co jednak istotne, pad ten nie zawiera dodatkowych przystawek.

Elite Series 2 w kolorze czarnym kosztuje nieco więcej, bo 749 zł, lecz posiada wszystkie funkcje kontrolera Elite wraz z wymiennymi komponentami, które można dopasować do indywidualnego stylu gry. Dodatkowo w zestawie znajdziemy etui i stacją dokującą. Jeśli będziemy zainteresowani kupnem pełnego zestaw wymiennych komponentów do pada w białej wersji, będzie dostępny w sprzedaży oddzielnie w cenie 269 zł.

Kontrolery Elite 2 w Xbox Design Lab!

Co jednak jeszcze ciekawsze, później w tym roku do Xbox Design Lab trafią wspomniane Xbox Elite 2. Dzięki temu profesjonalne pady będą dla nas w pełni dostępne do customizacji - a to oznacza, że najdroższe kontrolery do konsoli giganta z Redmond będą mogły wyglądać dokładnie tak, jak chcemy.

Microsoft nie ujawnił co prawda jeszcze wszystkich opcji kolorystycznych, które będą dostępne dla Xbox Elite 2 w Design Lab, ale na sto procent będziemy mieli do dyspozycji barwy fioletowe, różowe, białe, czerwone, niebieskie, pomarańczowe i zielone. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak czekać na oficjalną datę premiery i tworzyć projekty swoich wymarzonych profesjonalnych padów.

Źródło: Informacja prasowa