Tak wygląda Xbox Keystone, urządzenie Microsoftu do grania w chmurze!

Magiczna szafka Phila Spencera

Phil Spencer, poza tym, że wyciągnął Xboksa z dołka po premierze Xbox One i zmienił postrzeganie całej branży gier wideo, jest mistrzem w wysyłaniu cichych wiadomości.

Zapewne wszyscy doskonale pamiętamy sytuację, w której w lipcu 2020 roku Spencer w tle trzymał Xboksa Series S - kilka miesięcy przed premierą konsoli. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi i całość została ujawniona już po premierze nowej generacji przez oficjalny profil Xboksa na Twitterze - jednak z każdym kolejnym wystąpieniem CEO Microsoft Gaming mnóstwo ludzi wpatrywało się w tło - i na tej podstawie zakładali partnerstwo Xboksa z Hideo Kojimą za sprawą figurki Kojima Productions znajdującej się na regale za plecami Spencera czy doszukiwali współpracy z Nintendo, przez to, że w tle widoczny był Switch.

Jak domysły o Kojimie okazały się prawdziwe, tak w przypadku Nintendo (przynajmniej na razie) nic się nie wydarzyło. Dzisiaj jednak wracamy do sprytnych przecieków Spencera, bowiem na opublikowanym zdjęciu Vault Boya na regale z okazji 25. urodzin Fallouta to wcale nie wesoły blondyn w niebieskim kombinezonie był główną gwiazdą - na górze bowiem znalazło się zapowiadane urządzenie służące do grania w chmurze.

Wiemy, jak będzie wyglądał Keystone!

Keystone - bo taką nazwę kodową ma to urządzenie - to przystawka multimedialna oferująca dostęp do bogatego katalogu gier z usługi grania w chmurze Xbox. Wystarczy telewizor, kontroler i dostęp do internetu. Pierwsze pogłoski na temat takiego gadżetu pojawiły się w zeszłym roku, a prace nad Keystone Microsoft potwierdził w maju tego roku.

W tym czasie pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących tego, jak urządzenie może wyglądać. Dużo osób twierdziło, że może być to coś na wzór pendrive’a, tylko, że ze złączem HDMI. Gigant z Redmond obrał jednak nieco inną taktykę - i urządzenie przypomina wcześniej wspomnianego Xboksa Series S.

Jak oceniacie wygląd Keystone? Tego się spodziewaliście po nowym urządzeniu Microsoftu, czy może jesteście zdania, że w dobie aplikacji Xbox na telewizory, jest to zbędny wynalazek? Dajcie znać w komentarzach.

