Xbox Game Pass - znamy pierwszą porcja gier na październik!

Długie jesienne wieczory to doskonały czas by nadrobić zaległości w grach, albo... zwiedzać nowe wirtualne światy. Za oknem szaruga i marazm, dlatego Microsoft przygotował całkiem solidny pakiet gier na pierwszą połowę miesiąca. Czym uraczą nas tym razem?

Xbox Game Pass — lista gier: październik 2022

Chivalry 2 (Chrmusta, Xbox, PC) - dostępne już teraz;

(Chrmusta, Xbox, PC) - dostępne już teraz; Medieval Dynasty (Xbox Series X/S) - dostępne od 6 października;

(Xbox Series X/S) - dostępne od 6 października; The Walking Dead: The Complete First Season (PC) - dostępne od 6 października;

(PC) - dostępne od 6 października; The Walking Dead: Season Two (PC) - dostępne od 6 października

(PC) - dostępne od 6 października Costume Quest (Chmura, Xbox) - dostępne od 11 października;

(Chmura, Xbox) - dostępne od 11 października; Eville (Xbox, PC) - dostępne 11 października;

(Xbox, PC) - dostępne 11 października; Dyson Sphere Program (PC) - dostępne od 13 października;

(PC) - dostępne od 13 października; Scorn (Chmura, Xbox Series X/S, PC) - dostępne od 14 października;

(Chmura, Xbox Series X/S, PC) - dostępne od 14 października; A Plague Tale: Requiem (Chmura, Xbox Series X/S, PC) - dostępne od 18 października.

Oto oficjalna lista na dobry początek miesiąca — i z tego wszystkiego bez wątpienia najgorętszą pozycją wydaje się być kontynuacja fenomenalnie przyjętego A Plague Tale. Sam chętnie sprawdzę sieciową frajdę w Eville, no i chętnie powrócę do jednej z najbardziej halloweenowych gier jakie znam — czyli Costume Questa. Urocza przygoda Double Fine Productions po latach daje równie dużo frajdy, co w okolicy swojego debiutu — czyli tych 12 lat temu. W drugiej połowie miesiąca do tej listy ma dołączyć też fenomenalna Persona 5: Royal, także na nudę narzekać nie można.

Oczywiście jak to zwykle bywa - oprócz dobrych informacji są też te gorsze. Mowa o liście gier które 15 października opuszczą abonament Xbox Game Pass. Na szczęście ta lista jest nieco krótsza, ale macie niespełna dwa tygodnie by zapoznać się z: