Kupowałeś na Zalando? Możesz dostać voucher - sprawdź czy ci przysługuje

Już w zeszłym roku, UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające względem trzech podmiotów, które nie dostosowały się do nowych przepisów związanych z dyrektywą Omnibus, wprowadzonych już w naszym porządku prawnym.

Mowa o Zalando, Booking i Travelist. W przypadku Travelist, już w czerwcu doszło do porozumienia i decyzji zobowiązującej - więcej o tym w tym tekście: Miały być wakacje, były problemy. Teraz będą kupony. Teraz podobna decyzja została wydana względem Zalando, pozostał już więc tylko Booking.

Zalando w nieprawidłowy sposób informowało kupujących o stronach transakcji, a w szczególności czy sprzedawcą jest przedsiębiorcą, co jak wiemy ma ogromne znaczenie przy składaniu reklamacji zakupów, dokonywanych przez internet. Kupujący nie dysponowali też jasną informacją czy kupują od Zalando czy od partnerów platformy, tak więc w zasadzie nie wiedzieli do kogo w ogóle kierować takie ewentualne reklamacje, odstąpienie od umowy czy komu wysyłać zwracany towar.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Tylko pełne, łatwo dostępne i jasno przedstawione informacje pozwalają podejmować świadome decyzje zakupowe. Dotyczy to szczególnie sprzedaży internetowej. Brak bezpośredniego kontaktu sprawia, że wiele spraw, które w tradycyjnych sklepach załatwiamy intuicyjnie – rozmawiając ze sprzedawcą – w e-commerce może przysparzać szeregu wątpliwości. Konsument dokonując zakupów przez internet powinien być tak samo bezpieczny jak w tradycyjnym sklepie. Dlatego przywiązujemy tak dużą wagę do pilnowania i egzekwowania przepisów dyrektywy Omnibus.

W związku z decyzją UOKiK, Zalando zmieni teraz swoje praktyki w tym zakresie, a wszystkim klientom, którzy w okresie od 1 stycznia 2023 roku kupili produkty od partnerów Zalando, będzie przysługiwał voucher o wartości 40 zł do zrealizowania w ciągu 6 miesięcy. Co ważne, będzie można go wykorzystać na produkty sprzedawane przez Zalando (również z przeceny), nie przez partnerów.

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.