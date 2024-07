Poczta Polska walczy z InPostem - komu przyznać rację? [Ankieta]

Spór ten zaczął się już w 2015 roku, a w pierwszej kolejności dotyczył nazwy Paczkomat.

Paczkomat dla InPost

Aby jak najlepiej nakreślić Wam oś tego sporu, zajrzałem dziś do rejestrów Urzędu Patentowego, z których to wyłania się ciekawy jego obraz. InPost uzyskał prawo do wykorzystywania znaku towarowego Paczkomat - 29 stycznia 2009 roku.

W rejestrach Urzędu Patentowego znalazłem jeszcze jeden zapis związany ze znakiem towarowym Paczkomat, datowany na 20 marca 2015 roku, ze statusem - zgłoszenie opublikowane.

Niestety, szczegóły tego zgłoszenia wyświetlają pustą stronę. Niemniej w tym samym roku,- co mogło mieć związek z tym zgłoszeniem, Poczta Polska złożyła wniosek do Urzędu Patentowego o unieważnienie znaku towarowego Paczkomaty. Zdaniem naszego narodowego operatora pocztowego nie można zastrzegać nazwy składającej się z utartych, potocznych czy powszechnych określeń. Według Poczty Polskiej znakiem towarowym może być jedynie nazwa, która nie opisuje wprost rodzaju towaru czy usługi, a Paczkomat jednoznacznie wskazuje na automat do paczek.

Rok później wniosek został oddalony, Poczta Polska złożyła więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który decyzję UP uchylił w 2017. Z kolei InPost wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który do dziś jej nie rozstrzygnął (źródło: Forsal) lub decyzja nie została upubliczniona.

Jednak od 2022 roku, InPost regularnie dostaje zgody na kolejne zastrzeżenia znaków towarowych związanych z Paczkomatami, więc można przypuszczać, że temat jest zamknięty. Inaczej jest z tematem Pocztomatów.

Pocztomat dla Poczty Polskiej

Znak towarowy Pocztomat, pierwszy próbował zastrzec InPost 7 lutego 2015 roku. Zwróćcie uwagę na zbieżność dat, Poczta Polska mogła w odwecie za tę próbę złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego Paczkomat.

Urząd Patentowy jednak odmówił InPostowi przyznania tego znaku towarowego, więc Poczta Polska wystąpiła z tym samym wnioskiem 20 października 2015 roku, ale i z tym samym skutkiem - odmowa.

Co ciekawe, ponowiła wniosek o przyznanie znaku towarowego Pocztomat w tym roku - 5 marca 2024 roku. O tym zgłoszeniu pisze właśnie Rzeczpospolita, a dokładniej o statusie tego wniosku, który znalazłem na stronach Urzędu Patentowego - Postępowanie w sprawie sprzeciwu w toku.

Rzeczpospolita nieoficjalnie ustaliła, iż sprzeciw ten złożył InPost. W mojej ocenie niesłusznie, Pocztomaty byłyby dobrą i adekwatną nazwą dla automatów do paczek, które stawia teraz Poczta Polska, w miejsce niezbyt dobrze brzmiącej nazwy Pocztex Automat.

Aczkolwiek wiem z czego to może wynikać, InPost prawdopodobnie obawia się mylenia tych nazw, wszak w wymowie Paczkomat jest bardzo blisko Pocztomat. Jak wiemy, InPost od lat skrupulatnie dba oto, by nie mylono ich automatów paczkowych z żadnymi innymi nowo powstającymi i zabrania (z pomocą działu prawnego) nazywania ich paczkomatami.

Pakomaty, czyli nowy spór na horyzoncie

Z ciekawości zajrzałem też na stronach Urzędu Patentowego do wpisów w temacie Pakomatów, które już dość swobodnie i otwarcie używają twórcy nowych automatów paczkowych 7BOX. Zarówno w komunikatach prasowych, jaki i na swojej stronie.

Jednak znak towarowy Pakomat jest już zastrzeżony od 2022 roku, z kolei zgłoszenie znaku towarowego 7BOX jest jeszcze w toku, ale już po okresie, w którym można było złożyć sprzeciw.





InPost chciał zastrzec też wzór użytkowy Paczkomatów

Mało brakowało, a dziś ciężko by było uruchomić jakąkolwiek konkurencję dla Paczkomatów, bo InPost próbował w 2012 roku zastrzec zarówno właściwości użytkowe samych urządzeń, jak i złożył zgłoszenie patentowe dla Paczkomatów modułowych. Oba wnioski spotkały się z odmową udzielenia prawa wyłącznego.

Pocztomat dla Poczty Polskiej? Jestem na tak, a Wy?

W tytule obiecałem ankietę, będą to tylko dwa pytania - dajcie proszę znać, co Wy o tym myślicie?

Źródło: Rzeczpospolita/UP RP.

