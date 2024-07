Rząd dopłaci do fotowoltaiki. 400 mln zł wkrótce trafi do Polaków

Co wiemy o programie "Mój Prąd" i jego szóstej odsłonie?

Ministerstwo podkreśla, że na przestrzeni poprzednich edycji, dofinansowano w Polsce ponad 530 tys. mikroinstalacji PV. Aby wziąć udział w programie, konieczne jest rozliczanie się w systemie net-billing. Dla instalacji, które zostały przyłączone w czasie, gdy obowiązywał system net metering (system opustów), uzyskanie dofinansowania na dodatkowe urządzenia (takie jak magazyn ciepła lub magazyn energii) będzie możliwe jedynie po przejściu na nowy system rozliczeń net-billing.

Program “Mój Prąd 6.0” to 400 mln zł na przydomowe instalacje fotowoltaiczne, ale także na magazyny energii czy magazyny ciepła. Uruchomienie kolejnej edycji tego programu jest odpowiedzią resortu na utrzymujące się zainteresowaniem własnym źródłem energii. To kolejny krok w drodze do dekarbonizacji i rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.