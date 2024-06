Miały być wakacje, były problemy. Teraz będą kupony

Unijna dyrektywa Omnibus, która obowiązuje już od półtora roku, zwiększa ochronę konsumentów wprowadzając rozszerzone obowiązki informacyjne dla platform handlowych. Prezes UOKiK od początku obowiązywania przepisów monitoruje ich prawidłowe stosowanie. Ostatnia decyzja Prezesa UOKiK związana z dyrektywą Omnibus dotyczyła serwisu Travelist, który oferuje rezerwację noclegów i innych usług turystycznych.

Na Travelist.pl brakowało wymaganych informacji, takich jak bezpośrednie i widoczne wskazanie, że oferty pochodzą od przedsiębiorców oraz jak są podzielone obowiązki związane z realizacją umowy między platformą a wystawiającym ofertę. Dostęp do tych informacji był utrudniony i mogły być niezrozumiałe dla użytkowników, co utrudniało konsumentom ustalenie przysługujących im praw i ewentualne złożenie reklamacji.

Prezes UOKiK zobowiązał Travelist do zmiany sposobu publikacji i treści komunikatów na stronie, aby były łatwo dostępne z poziomu strony głównej. Teraz serwis jasno wskazuje, że prezentowane oferty pochodzą od przedsiębiorców odpowiedzialnych za realizację umowy, a platforma odpowiada za funkcjonalność serwisu, w tym rezerwacje, płatności i opinie.

Dodatkowo, konsumenci, którzy zgłosili reklamację dotyczącą braku wymaganych informacji, otrzymają 50 zł do wykorzystania na Travelist.pl. Użytkownicy, którzy jeszcze nie złożyli reklamacji, mogą to zrobić w ciągu 30 dni od momentu, gdy zostaną indywidualnie poinformowani o decyzji Prezesa UOKiK.

Prawidłowo realizowany obowiązek informacyjny to większa ochrona konsumentów korzystających z e-commerce. Użytkownicy platform handlowych powinni móc znaleźć istotne z punktu widzenia zawieranej umowy informacje bez konieczności przeszukiwania wielu zakładek i domyślania się, o co chodzi w kierowanym do nich komunikacie