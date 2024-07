Spłaciłeś wcześniej pożyczkę? Możesz liczyć na dodatkowe pieniądze

Firma LoanMe udzielała pożyczek, zazwyczaj w kwocie kilku tysięcy złotych. Informacje przekazane do UOKiK wskazywały na nieprawidłowości w rozliczeniach związanych z wcześniejszą spłatą zobowiązań. Klienci skarżyli się również na mechanizm refinansowania pożyczek (znany jako rolowanie), który prowadził do naliczania wysokich kosztów pozaodsetkowych oraz znacznego zadłużenia. Prezes Urzędu zdecydował o nałożeniu na LoanMe kary w wysokości ponad 550 tys. zł.

W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, instytucje finansowe mają obowiązek zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji, zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Taką interpretację przepisów potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE we wrześniu 2019 r. LoanMe odmawiało zwrotu pieniędzy konsumentom, którzy spłacili pożyczkę przed terminem, jeśli miało to miejsce przed wydaniem wyroku TSUE. Ponadto firma, odmawiając rozliczenia w przypadku wcześniejszej spłaty, wprowadzała klientów w błąd, twierdząc, że przed wrześniem 2019 r. przepisy nie zobowiązywały jej do zwrotu kosztów pożyczki. Mogło to wpłynąć na decyzje klientów dotyczące rezygnacji z dochodzenia przysługujących im roszczeń.

UOKiK interweniuje w sprawie pożyczek. Możesz liczyć na zwrot kosztów

Urząd przygotował też cały zestaw wskazówek, z których powinni skorzystać wszyscy biorący pożyczki i kredyty. Jaki prawa przysługują pożyczkobiorcom? Na co można liczyć w przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia? Jak złożyć reklamację i uniknąć dodatkowych opłat?