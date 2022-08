Paczkomaty to za mało. InPost stworzył Robomat dla sklepów Żabka

Paczkomaty pojawiły się w Żabce chwilę temu, a już przyszedł czas na Robomaty

Już na początku tego roku informowaliśmy o starcie pilotażowego projektu sieci sklepów Żabka i InPostu, w ramach którego wewnątrz sklepów miały pojawić się Paczkomaty. Chociaż ciężko było sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę nie największe lokale Żabek, to w czerwcu udało się to osiągnąć.

Takie rozwiązanie było zdecydowanie korzystne dla pracowników, którzy nie muszą iść specjalnie do magazynu i przerzucać przyjęte paczki. Z drugiej strony jest to również dużo wygodniejsze dla samych klientów, którzy mogą odebrać swoją przesyłkę ekspresowo, korzystając z Paczkomatu - oczywiście ze względu na wielkość sklepów, same Paczkomaty również nie są ogromne, co wiąże się z ograniczoną ilością skrytek. Mimo wszystko, nie mamy powodów do narzekań - szczególnie biorąc pod uwagę to, co nadchodzi.

Źródło: Redakcja Antyweb

W Żabkach pojawią się Robomaty

Już na pierwszy rzut oka widać nowoczesny design Robomatu i fakt, że jest tylko jedna skrytka. W przypadku nowej maszyny do nadawania i odbierania paczek został zaimplementowany mechanizm robota kartezjańskiego. Całość obsługujemy przy użyciu ekranu na Robomacie lub aplikacji mobilnej InPost.

Jest jednak jedno “ale”. Maksymalna waga paczki, którą możemy odebrać lub nadać w Robomacie, wynosi 7 kg. Są to zatem pewne ograniczenia, chociaż do większości zamówień spokojnie nowa maszyna InPostu wystarczy.

Jak podaje serwis Wiadomości Handlowe, InPost informuje, że Robomaty to rozwiązania kierowane głównie do małych sklepów Żabka, takich jak punkty w szpitalach, fabrykach lub szkołach. To również kolejny ruch Żabki w stronę automatyzacji całego procesu sprzedaży, czego dowodem są Żabki Nano z hot-dogowym robotem Robbie.

InPost stale rośnie w siłę, w czym definitywnie pomoże fuzja z Żabką - dzięki temu firma będzie mogła rozrosnąć o kolejne tysiące Paczkomatów w Polsce, a teraz również Robomatów.

Źródło: Wiadomości Handlowe