Robot Robbie już serwuje hot-dogi w Żabce Nano. Sami zobaczcie

Hot-dog serwowany przez robota

Żabka powoli dąży do tego aby praktycznie całkowicie wyeliminować konieczność zatrudnienia pracowników w swoich sklepach. Format Żabka Nano to obecnie już 44 sklepy autonomiczne obecne w największych miastach w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk) gdzie zakupy można zrobić bez kontaktu z żywym człowiekiem. Teraz poza podstawowym asortymentem w takich sklepach dostępne będą również automaty do kawy oraz roboty serwujące hot-dogi. Pierwszy taki robot zbudowany przy współpracy z firmą VeloxAlpha S.A. o przyjaznej nazwie Robbie został zainstalowany w sklepie przy ul. Dobrej 54 w Warszawie, gdzie już serwuje ciepłe przekąski pierwszym klientom. Cały proces "produkcji" hot-doga możecie zobaczyć na poniższym filmie.

Robot Robbie doskonale wpisuje się w koncept i uzupełnia ofertę – urządzenie ma futurystyczny wygląd i stworzone zostało specjalnie dla konceptu Żabka Nano w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji. Robot waży 1500 kg, ma ponad 2,5 m wysokości i ponad 2 m szerokości i jest w stanie przeprowadzić cały proces przygotowania hot-doga w czasie podobnym jak człowiek. Nad stworzeniem robota pracowało w sumie 12 osób, 6 nad konstrukcją i 6 nad oprogramowaniem. Nie wiemy ile kosztuje konstrukcja takiego robota, ale jest to jednorazowy wydatek. Po złożeniu Robbie może pracować 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i nigdy nie poprosi o podwyżkę ;-).

Jak zamówić hot-doga w automacie?

Klient wchodzi do sklepu, korzystając z aplikacji Żappka, smartwatcha, karty bankowej czy aplikacji Apple Pay lub Google Pay, podchodzi do ekranu przy maszynie i w trzech krokach składa zamówienie – wybiera rozmiar hot-doga, rodzaj parówki i sosu. Następnie potwierdza zamówienie. Klient może śledzić status swojego zamówienia na ekranie w górnej części robota. Gotowy hot-dog dostępny jest do odbioru przez 40 sekund. Klient informowany jest o tym fakcie za pomocą komunikatu na poziomym ekranie u góry robota oraz za pomocą komunikatu głosowego. Koszt przekąski doliczany jest do rachunku klienta.