InPost Fresh już nie tylko w Warszawie. Nowy partner pozwoli usłudze rozwinąć skrzydła

InPost Fresh to usługa dostarczania zakupów spożywczych do automatów. Szybko, bezpiecznie, bez dodatkowych problemów. Z perspektywy użytkowników to rozwiązanie idealne w swojej prostocie: bez wypatrywania kuriera w oknie, bez kolejek przy kasie. Teraz firma pozyskała nowego partnera, który pozwoli jej rozwinąć skrzydła i docierać do kolejnych klientów. Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe nowym operatorem spożywczym został Carrefour. A to pozwoli na łatwe zakupy spożywcze nie tylko mieszkańcom Stolicy.

InPost i Carrefour łączą siły. Teraz InPost Fresh dostarczy zakupy także w Krakowie

Dotychczas głównym partnerem InPost Fresh było Makro Cash&Carry — a z usług mogli cieszyć się wyłącznie mieszkańcy Warszawy. Po pozyskaniu nowego partnera, do automatów InPost zamawiać będą mogli również mieszkańcy Krakowa. Zasada działania będzie dokładnie taka sama — wszelkich formalności dokonać można z poziomu aplikacji InPost Fresh (dostępnej na smartfonach z systemami Android oraz iOS). Zostaną one dostarczone do automatów następnego dnia. Już teraz klienci mają do wyboru ponad 3,5 tys. produktów dostępnych w popularnej sieci marketów, w tym cały asortyment ich własnych marek. Poza artykułami spożywczymi z różnych kategorii (m.in. owoce i warzywa, nabiał, mięso, ryby, pieczywo), w ofercie dostępne będą także środki czystości oraz chemia domowa. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100zł.

Grupa Carrefour postawiła sobie ambitny cel potrojenia wskaźnika GMV ze swojej działalności e-commerce, który w 2026 roku ma wynieść 10 mld euro. Współpraca z InPost wpisuje się w naszą globalną strategię rozwoju zakupów internetowych - mówi Marek Garus, dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska.

Dyrektor zarządzający InPost Fresh, Marcin Dakowski, dodaje: