InPost chce rozwiązać problem walających się pod Paczkomatami pustych kartonów. Pomoże w tym nowa usługa EkoBox, która ma zachęcić do ponownego wykorzystywania opakowań. Specjalne kartony można złożyć, oddać do Paczkomatu i dać im drugie życie.

W pierwszej kolejności z bardziej ekologicznego rozwiązania InPost będą mogli skorzystać klienci sklepu Modivo. To właśnie ta platforma z ubraniami (i nie tylko) będzie oferowała możliwość zamawiania z dostawą w zwrotnych pudełkach EkoBox. Jak podają przedstawiciele obu firm, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Za stworzenie pudełek odpowiada duńska firma ReZIP zajmująca się opracowywaniem i produkowaniem opakowań wielokrotnego użytku.

EkoBox InPost to koncept ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku i pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań dla e-sklepów. Dzięki ponownemu wykorzystaniu EkoBox, możemy wspólnie ograniczyć ilość wyrzucanych kartonów nawet kilkukrotnie, a tym samym znacznie zmniejszyć ilość odpadów. Wszystko to dzięki zwiększeniu skali obiegu zamkniętego opakowań. W związku z innowacyjnym charakterem produktu, w pierwszym etapie będzie prowadzony pilotaż, na bazie którego usługa będzie stale optymalizowana.

EkoBox. Ekologiczne pudełka InPost dla zamówień ze sklepu Modivo

Korzystanie z EkoBox jest bardzo proste i nie wymaga skomplikowanych czynności. Składając zamówienie w sklepie internetowym przy wyborze metody dostawy trzeba wskazać opcję Paczkomaty + EkoBox InPost. Gdy paczka będzie gotowa do odbioru, otrzymacie stosowne powiadomienia. Udając się do Paczkomatu po jej odbiór, warto jednak pamiętać, że zwrot EkoBox wymagać będzie złożenia pudełka według załączonej instrukcji. EkoBox składa się do płaskiej "koperty", którą bez problemu można umieścić w Paczkomacie. Tak zwrócone pudełko będzie mogło być wykorzystane ponownie.Każdy EkoBox jest oklejony specjalną wewnętrzną etykietą z kodem kreskowym, który - po zeskanowaniu w czytniku Paczkomatu - umożliwi jego bezpłatny zwrot. Ta etykieta jest widoczna dopiero po złożeniu kartonu.

A co w przypadku zwrotów produktów w tym samym opakowaniu? Przed wysyłką należy zabezpieczyć EkoBox dodatkowymi naklejkami, które można znaleźć wewnątrz kartonu. Należy je przykleić w tych samych miejscach, w których były umieszczone poprzednie. Nie ma konieczności używania taśmy lub pisania po opakowaniu. Jeśli paczka wymaga nowej etykiety, należy nakleić ją na starą.