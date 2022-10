Świat technologii ciągle ewoluuje i jeżeli popatrzymy wstecz, zauważymy, że praktycznie żadna z usług, z których korzystamy dziś, kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Wystarczy przyjrzeć się temu jak ewoluowały layouty najpopularniejszych serwisów informacyjnych, jak zmieniał się UI najpopularniejszych aplikacji i systemów, by zobaczyć, że na przestrzeni lat dostosowywały się one do zmian i bieżących trendów w projektowaniu. Jednocześnie, dziś design stał się jednym z najmocniejszych narzędzi pokazujących, że dany program bądź aplikacja należy do konkretnego producenta, dlatego dziś widzimy, że największe korporacje z chęcią wprowadzają swój "język projektowania" by wizualnie odróżnić się od konkurencji. Tak było z Google, które jakiś czas temu wprowadziło Material Design, aby później nazwać go Material You, i wprowadza go powoli w coraz więcej miejsc.

Teraz zmiany dotykają także YouTube

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że YouTube będzie mógł pochwalić się nową funkcjonalnością w postaci nicków, które zostaną przydzielone wszystkim aktywnym kanałom na platformie. Teraz Neal Mohan, CPO YouTube ogłosił, że od dziś nowy wygląd YouTube i kolejne zmiany zaczną być dystrybuowane na kolejne platformy. Z największych zmian trzeba wymienić przede wszystkim "ambient mode", który faktycznie zmienia to, jak aplikacja wygląda i jak prezentują się w niej materiały wideo.

Ambient mode wygląda trochę jak technologia Ambient Light Philipsa, gdzie kolory z oglądanego filmu oświetlają elementy interfejsu znajdujące się w ich pobliżu. Jednocześnie, tryb ciemny w YouTube jest teraz jeszcze ciemniejszy (wcześniej bardziej przypominał ciemnoszary) dzięki czemu kolory w wideo będą się na jego tle jeszcze mocniej wyróżniać.

Spore zmiany zostają wprowadzone także w opisach materiałów - od teraz wszystkie linki prowadzące do innych materiałów na YouTube zostaną pokazane jako przyciski - duża część twórców może więc po tej zmianie chcieć odwiedzić starsze opisy, by zobaczyć, czy zmiany nie wprowadziły tam bałaganu. Zmianie ulegną też przyciski pod wideo - teraz łatwiej będzie subskrybować kanały.

Zmiany dotknęły też wygląd playlist, a użytkownicy będą mieli do dyspozycji chociażby precyzyjne wyszukiwanie, które, także na urządzeniach mobilnych będzie im pokazywało rząd podglądów stopklatek, żeby wiedzieli, do którego momentu chcą przewinąć film. Nie są to oczywiście zmiany rewolucyjne, ale zdecydowanie poprawiają wygląd aplikacji, sprawiając, że jest on spójny z resztą interfejsu oraz tym, co dzieje się chociażby w Androidzie.

Podobają wam się nowe zmiany?

Źródło