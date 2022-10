Blue vs green bubbles, czyli kiedy kolor dymków czatu przerodził się w prawdziwą bitwę

Jak w swoim tekście tłumaczył Patryk Koncewicz, blue vs green bubbles to specyficzny konflikt między użytkownikami urządzeń z Androidem i iOS. Polega na swego rodzaju dyskryminacji i towarzyskim wykluczeniu, uaktywniającym się w momencie, gdy użytkownik iPhone’a prześle do odbiorcy wiadomość iMessage, a czat przybierze kolor zielony. Oznacza to, że osoba po drugiej stronie nie posiada telefonu z nadgryzionym jabłkiem, przez co jest traktowana jako gorsza. Tak, brzmi to niedorzecznie, ale w USA – głównie w przypadku młodzieży – jest spory problem, który prowadzi do społecznych konsekwencji - więcej informacji na ten temat możecie znaleźć pod tym linkiem, również w artykule Patryka.

Źródło: Depositphotos

iMessage to bez dwóch zdań doskonała forma komunikacji i paradoksalnie zwykłe “SMS-y” na smartfonach od Apple to jeden z najlepszych komunikatorów, z jakich przyszło mi korzystać. Niestety jednak, pisanie wiadomości z kimkolwiek, kto posiada urządzenie z Androidem, wzbudza nostalgię - ale tę niezwykle negatywną, bowiem przypomina czasy początków smartfonów - i jest to zwyczajnie niedorzeczne.

iMessage są świetne, ale moglibyśmy mieć to zawsze, nawet pisząc z posiadaczami telefonów z Androidem

To jednak nie jest patent “na wyłączność”. Gdyby Apple przeszło na standard RCS, do czego co chwilę kalifornijską firmę zachęca Google, mielibyśmy możliwość przesyłania multimediów i tworzenia czatów grupowych między użytkownikami dwóch różnych systemów operacyjnych. Tim Cook wielokrotnie odnosił się już do tej sprawy - a jego niedawna odpowiedź była niezwykle… cóż, frustrująca. CEO Apple stwierdził bowiem, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie po prostu zakup iPhone’a.

Apple się nie daje, ale Google walczy jak może. I dobrze

Google mimo oporu ze strony Apple chce zrobić wszystko, żeby zwiększyć komfort swoich użytkowników i sprawić, że pisanie wiadomości z użytkownikami iPhone’a będzie jak najbardziej zbliżone do tego, co oferują internetowe komunikatory. Gigant z Mountain View dodał nowe funkcje do Google Messages, które w tym pomogą.

Źródło: Google

Już w marcu tego roku mieliśmy do czynienia z aktualizacją Google Messages, która pozwalała odbierać reakcję użytkowników z iOS na wiadomości tekstowe. Po kilku miesiącach, teraz doczekaliśmy się również tego, że osoby korzystające ze smartfona z Androidem będą mogli reagować na wiadomości otrzymane z iPhone’ów - i posiadacz telefonu z iOS zobaczy tę reakcję. Swoją drogą, absurdalne jest to, że takie “pierdoły” ogłaszane są wielką zmianą przez niezrozumiały opór ze strony Apple - lecz należy przyznać, że Google robi tutaj doskonałą robotę.

Pozostałe nowości również zachwycają. Google Messages coraz bliżej poziomu najlepszych komunikatorów

Kolejną nowością, już niezwiązaną z całą aferą dotyczącą kolorów dymków czatu, jest tak zwane “gwiazdkowanie” wiadomości. Pozwala to zapisać najważniejsze SMS-y, dzięki czemu wyszukiwanie ich w przyszłości będzie zdecydowanie prostsze. Oprócz tego, Google postanowiło ulepszyć również czaty grupowe. Nowa aktualizacja wprowadza możliwość odpowiadania na pojedyncze, wybrane wiadomości, a także na wspólne oglądanie materiałów z YouTube dzięki odtwarzaczowi wewnątrz aplikacji Messages.

Źródło: Google

Aplikacja wiadomości pozwoli również na ustawianie przypomnień, co z pewnością niejednokrotnie okaże się przydatne w dniu jakiegoś spotkania czy urodzin bądź rocznicy związanych z bliską nam osobą. Oczywiście można to ustawić w kalendarzu, ale dla podwójnej pewności, będziecie to mogli zrobić również w aplikacji od “SMS-ów”. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią.

Źródło: Google

Na wczesnym etapie jest również możliwość pisania z firmami, które wyszukujemy z poziomu Google Maps - na razie będzie to udostępnione tylko dla szczególnych regionów, chociaż firma nie zdradziła jeszcze, o jakie dokładnie chodzi. W planach jest również umożliwienie wysyłania wiadomości RCS dzięki Wi-Fi podczas lotów w samolotach, jednak na tę chwilę jest to całkiem odległa perspektywa.

Jak oceniacie wszystkie nowości oraz nieustanną walkę Google z postanowieniami Apple? Korzystacie z Google Messages?

Źródło: Google