To koniec Youtube Vanced. Twórcy "darmowego YT Premium" zamykają projekt

YouTube Vanced przez lata był jedną z najbardziej popularnych aplikacji do obsługi YouTube — spośród tych nieoficjalnych, rzecz jasna. Dla wielu był YouTube Premium, bez konieczności płacenia comiesięcznego abonamentu. W skrócie — jest (a może raczej już: była) to prężnie rozwijana aplikacja, która poza bramką do niekończącej się nigdy biblioteki wideo na YT, oferowała cały zestaw dodatkowych funkcji. Jedną z najbardziej cenionych była możliwość pominięcia reklam mimo braku dodatkowych opłat. Ale to już koniec. YouTube Vanced kończy działalność - twórcy oficjalnie informują o tym, że to już ostatnie dni projektu.

O tym że YouTube Vanced nie otrzyma już więcej aktualizacji jego twórcy poinformowali we wpisie na Twitterze. Dodali także, że w najbliższych dniach odnośniki do plików z aplikacją znikną z oficjalnej strony. Nie wdają się oni tam w szczegóły — i nie informują skąd taka, a nie inna decyzja z ich strony. Nieco więcej w temacie napisali na oficjalnych kanałach Discord oraz Telegramie. Tam twórcy wspominają o prawnych zawiłościach. No cóż, nie dziwię się, że nie chcą zadzierać z Google i ich armią oskarżycieli. Jeżeli cokolwiek mnie w tej sytuacji dziwi, to fakt, że internetowy gigant tak długo zwlekał z ubiciem projektu, przez który pieniądze przeciekały im przez palce. Jasne - jak zawsze w kwestiach piractwa nie można zakładać że wszyscy użytkownicy którzy skorzystali z danej treści, równie chętnie by za nią zapłacili. Ale gdyby darmowych alternatyw nie było, prawdopodobnie wielu pchnęłoby to w kierunku YouTube Premium. Zwłaszcza co bardziej rozkochanych w platformie — w końcu tamtejsze reklamy są od wielu miesięcy... najzwyczajniej w świecie na tyle nachalne, że aż nieznośne. I tak - piszę to z perspektywy człowieka, który nie korzysta z platformy obsesyjnie, ale miał dość bloków reklamowych i sam od jakiegoś czasu korzysta z płatnej wersji serwisu.

Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników YouTube Vanced jest taka, że według twórców platformy mimo że linki znikną ze strony, kto ma zainstalowaną aplikację powinien móc cieszyć się jej dobrodziejstwem jeszcze co najmniej kilka(naście) miesięcy. Warto też pamiętać, że rynek nie znosi pustki — dlatego spodziewam się w najbliższym czasie wysypu aplikacji, które zaoferują dokładnie to samo — i kto wie, może będą jeszcze wygodniejsze w obsłudze? Po tym jak gruchnęła wiadomość o zamknięciu YouTube Vanced, sporo było głosów że ostatni czas nie był dla platformy najlepszy — chociażby przez oblepienie jej banerami reklamowymi. Wielu użytkowników już teraz wspominało że wolało dostępne i prężnie rozwijające się alternatywy — jak chociażby bardziej zaawansowane, obsługujące kilka platform, NewPipe.