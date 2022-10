Składany smartfon od Googla skorzysta z ekranów Samsunga

Współpraca Googla z Samsungiem jest coraz większa. Najpierw firmy tworzyły wspólnie pierwszy autorski procesor Googla – Tensor, który znalazł się w serii Pixeli 6. W dużym uproszczeniu można napisać, że jest to po prostu Exynos z inną nazwą. A potwierdzają to liczne opinie użytkowników tego modelu, którzy są bardzo zadowolenia ze zdjęć, ale z działania już mniej. Smartfony się przegrzewają co powoduje krótki czas pracy na baterii – czyli wypisz wymaluj problemy użytkowników Samsungów.

Tensor 2 w najnowszych Pixelach 7 znów nie jest procesorem najwyższych lotów. Google przyznało bowiem, że wykonano go w 5 nm a nie w najnowszych 4 nm. A w takiej technologii wykonano wszystkie procesory obsługujące tegoroczne flagowce czyli Apple A16 Bionic, Snapdragon 8+ Gen 1 oraz Exynos 2200.

Samsung dostarczy kolejne podzespoły

Teraz portal 91mobiles.com donosi, że za wyświetlacze składanego Pixela Fold również odpowiadać będzie Samsung. Ta firma odpowiada również za wyświetlacz Pixela 7 Pro.

Składane urządzenie Googla miało się pokazać na rynku jeszcze w tym roku. Jednak ostatnie doniesienia twierdzą, że zobaczymy go pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Znane są również pierwsze szczegóły dotyczące tego smartfonu. Wewnętrzny ekran będzie obsługiwał rozdzielczość 1840x2208. Jego wymiary to 123mm x 148mm – co daje przekątną 7,57 cala. Jasność maksymalna osiągnie 1200 nitów, standardowa – 800. Będzie odświeżany w maksymalnie 120 Hz.

Ekran w stylu „chińskim”

Wyświetlacz zewnętrzny będzie miał rozdzielczość 2100 x 1080 pikseli. I będzie krótszy i szerszy od tych w Foldzie 4. To oznacza że będzie raczej podobny do tych używanych w OPPO czy VIVO. A to bardzo dobra wiadomość – tam są one pełnoprawnymi ekranami których można używać jak w każdym smartfonie. Zaś węższy Fold nie jest już tak wygodny.

Znany jest również zestaw kamer. To główny obiektyw Sony IMX787 – nowa jednostka z 64 MP i OIS. Będzie również szeroki kąt IMX386 oraz teleobiektyw Samsunga S5K3J1. Wewnętrzny wyświetlacz może mieć czujnik IMX355, a zewnętrzny wyświetlacz otrzyma teleobiektyw S5K3J1.

Czytnik linii papilarnych ma się znaleźć na bocznej krawędzi urządzenia. Nie wiadomo na razie, na jaki procesor zdecyduje się producent.

