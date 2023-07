Jak oglądać YouTube bez reklam? Oto pięć aplikacji

Denerwują Was reklamy na YouTube? Dzięki tym 5 aplikacjom nie będziecie musieli się nimi więcej przejmować.

Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, Google stara się zmaksymalizować swoje zyski, jeżeli chodzi o platformę YouTube. Wielokrotnie pisaliśmy już o tym, że firma swoimi działaniami mocno uprzykrza życie odbiorcom, serwując im coraz więcej i więcej reklam. Nietrudno się więc domyślić, że szybko powstały alternatywni klienci usługi, którzy omijają ten problem, wycinając reklamy kompletnie.

Oczywiście, Google się to nie podoba, dlatego za wszelką cenę stara się ukrócić działalność takich klientów. Niedawno zwróciło oczy na YouTube Vanced, które miało zniknąć, jednak projekt jakimś cudem wciąż istnieje. Co więcej, akcja Google jeszcze bardziej zwróciła oczy na tego typu aplikacje, dzięki czemu dziś mamy pod dostatkiem podobnych do Vanced programów. Oto 5 z nich:

YouTube ReVanced

Mówi się, że jeżeli odrąbie się Hydrze głowę, na jej miejscu wyrastają dwa. W tym wypadku Google nie tylko nie pozbyło się Vanced, ale też stworzyło jego klona, który posiada wszystkie funkcje oryginału, jak możliwość odtwarzania filmów w tle, pomijanie reklam oraz segmentów sponsorowanych. ReVanced ma też taki sam interfejs, więc użytkownicy łatwo się w nim połapią.

NewPipe

NewPipe to open source'owe rozwiązanie, które również pozwala oglądać filmy na YouTube bez żadnych reklam. Dodatkowo wspiera platformy jak YouTube, PeerTube, SoundCloud czy BandCamp. Twórcy zachwalają się też, że ich aplikacja jest szybka, waży niewiele i oszczędza zarówno baterię, jak i transfer danych.

LibreTube

LibreTube również jest rozwiązaniem open source, które, tak jak poprzednicy, pozwala na korzystanie z YouTube'a bez konieczności martwienia się reklamami. Do zalet na pewno trzeba zaliczyć fakt, że platforma korzysta z designu Material You, więc nie odstaje wizualnie od chociażby aplikacji Google. Można tu też importować swoje subskrypcje z YouTube'a, więc przesiadka jest bardzo prosta.

SkyTube

O tym co potrafi SkyTube chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Blokowanie niechcianych reklam, możliwość zarządzania subskrypcjami, przeglądanie kanałów czy importowanie subskrypcji z konta YouTube to tylko niektóre możliwości programu. W najnowszej wersji program jest nawet kompatybilny z AndroidTV, więc odtwarzanie bez reklam jest możliwe także na telewizorze.

uYouPlus

uYouPlus to klient przeznaczony głównie na smartfony Apple, który pozwala na oglądanie YouTube w trybie picture-in-picture, usuwa reklamy i pozwala kontrolować jakość w zależności czy działamy na Wi-Fi czy danych komórkowych. Podobnie jak inne programy pozwala też pobierać materiały wideo, a także - shortsy.

Tutaj warto przypomnieć, że żadna z tych aplikacji nie jest oficjalnie dostępna w repozytorium Google czy Apple. Żeby je zainstalować trzeba najpierw pobrać plik ze strony producenta, GitHuba, bądź (w przypadku Androida) skorzystać z innych repozytoriów, jak np. F-Droid.

A której aplikacji Wy używacie?