Trzy lata po wygranej w Squid Game, Gracz 456 wciąż nie daje sobie spokoju i robi wszystko by odkryć, kto stoi nią stoi. Co więcej: ma dość brutalnych zabaw i jest zdeterminowany, by zakończyć jej istnienie. Wykorzystuje swoje zasoby, by sfinansować poszukiwania, zaczynając od najbardziej oczywistego miejsca. Mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Gdy w końcu odnosi sukces, odkrywa, że walka z organizacją jest bardziej niebezpieczna, niż się spodziewał. Aby zakończyć morderczą grę, nie pozostaje mu nic innego, jak... wziąć w niej udział ponownie.

– oficjalny opis drugiego sezonu Squid Game brzmi tajemniczo i z pewnością podsyca głód fanów, którzy zakochali się w pierwszych odcinkach. To koreański serial, który szturmem wdarł się na listy przebojów i wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netflix – choć zadebiutował 3 lata temu. Tyle też przyszło czekać na nowy sezon, który oficjalnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Squid Game powróci na Netflix 26 grudnia i można się spodziewać, że powtórzy sukces sprzed kilku lat. Atmosferę wokół serialu podgrzewać też będzie zaprezentowany właśnie krótki zwiastun. Ten nie zdradza zbyt wiele, jednak fani z pewnością będą długo analizować to, co w nim pokazano. Zapowiada się krwawe widowisko!

Squid Game z nowy sezonem jeszcze w tym roku. Oto pierwszy zwiastun!

W drugim sezonie nie zabraknie znanych twarzy. Do swoich ról powracają Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun i Gong Yoo, ale na tym jeszcze nie koniec. W nowych odcinkach poznamy także nowych bohaterów, w których wcielą się Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri i Won Ji-an. Hwang Dong-hyuk, który przeszedł do historii na 74. ceremonii wręczenia nagród Primetime Emmy jako pierwszy Azjata nagrodzony za reżyserię serialu dramatycznego, po raz kolejny staje za sterami serialu jako reżyser, scenarzysta i producent.