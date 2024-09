Właśnie dobiegło końca wielkie święto Netflixa. Geeked Week 2024, tydzień zapowiedzi, podsumowań i wszystkiego, czym mogą być zainteresowani fani komiksów, gier i popkultury w ogóle. Wśród szeregu zapowiedzi, pojawiła się jedna, wyjątkowa. Powrót legendy po długich siedmiu latach od premiery Monument Valley 2.

Po latach wraca z nową częścią

Hit Ustwo Games powraca po wielu latach, żeby znów wszystkich oczarować swoją minimalistyczną i magiczną atmosferą. Najnowszy epizod, Monument Valley 3, ukaże się już w tym roku, 10. grudnia pojawi się wyłącznie na platformie streamingowego giganta.

Już teraz można skorzystać z okazji do ustawienia sobie przypominajki, aby na pewno nas nie ominęła ta premiera. Twórcy przygotowali także niespodziankę, więc jak już ustawicie sobie powiadomienie, można skorzystać z oferty Netflixa i już teraz zagrać w pierwszą część tej czarującej serii. Zaś już 29. października, przyłączy się do niej Monument Valley 2. Cała seria będzie dostępna za darmo dla każdego subskrybenta.

Pokazano nową mechanikę

Po zwiastunie widać, że fani poprzednich części, właściwie wracają do domu. I czeka na nich coś nowego, nigdy wcześniej nie było okazji, aby pokonywać kolejne etapy, płynąc przez świat Monument Valley. Jako wieloletni miłośnik serii, nie wiem, jak się z tym czuję. Wprowadza to nie tylko kolejną metodę na podróżowanie, ale zupełnie nową mechanikę. Do tej pory, stuknięciem w ekran wskazywało się gdzie ma pójść postać. Tym razem będzie konieczne sunięcie palcem po ekranie w celu określenia kierunku płynięcia łódki. Całkowicie zmieniając relację z grą, a także dodaje to trochę akcji. Co niekoniecznie musi się spodobać.

Miłe spotkanie po latach i ogromna niespodzianka

Nie można pozostawić bez echa zapowiedź krótkiej serii animacji, które również się pojawią w tym roku na Netflixie. Krótka zapowiedź pokazana podczas prezentacji Monument Valley 3, wygląda przepięknie i nie mogę się doczekać! Jak tylko pojawi się do obejrzenia, nie ma mowy, żeby nie obejrzeć całości na raz.

Netflix

Znajome, pastelowe kolory od razu wciągają w ten niezwykły, trochę pusty świat. Minimalistyczne projekty postaci, pobudzają wyobraźnię z równie wielką siłą co dawniej. Nie wątpię, że znów usłyszymy spokojną i klimatyczną muzykę, budzącą melancholię. Nastrajając nas, zachęca do zagubienia się w świecie pełnym złudzeń optycznych oraz majestatycznych budowli.