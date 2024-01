Google kilka miesięcy temu wypowiedziało wojnę oprogramowaniu blokującemu reklamy. Firma robi co tylko w jej mocy, by zachęcić (zmusić?) użytkowników do zakupu abonamentu YouTube Premium. Ten, poza brakiem reklam, oferuje także wyższą jakość odtwarzanych materiałów, odtwarzanie w tle czy opcję pobierania treści do pamięci smartfona. Rozwiązanie idealne w swojej prostocie, ale płatne.

Najpierw pojawiły się informacje o tym, że z aktywnym oprogramowaniem blokującym reklamy użytkownicy nie mogli odtwarzać wideo w serwisie. Później też dowiedzieliśmy się o tym, że Google... spowalnia działanie YouTube'a, gdy platforma wykryje że na komputerze zainstalowany jest AdBlock. Najpierw miało to objąć stosunkowo wąską grupę użytkowników. Teraz, jak masowo informują użytkownicy na forum Reddit, utrudnienia te trafiają do szerszej grupy odbiorców.

Źródło: Depositphotos

YouTube znacznie wolniejszy dla tych, którzy blokują reklamy

Jak wynika z postów które pojawiają się na wspomnianym forum, coraz więcej użytkowników w ostatnich dniach doświadcza znacznie wolniejszego działania najpopularniejszego VOD na świecie. Co gorsza: nie chodzi wyłącznie o ładowanie się strony, ale właściwie cała platforma u nich niemiłosiernie zwolniła. Zaczęła lagować, materiały wideo ładują się znacznie wolniej, pojawiły się też problemy z jej responsywnością... i wszystko to z dnia na dzień. Ot tak.

Google skutecznie, krok po kroku, zaczyna uprzykrzać życie tym, którzy zdecydowali się nie zapłacić za Premium, a przy tym chcącym uniknąć oglądania reklam. Samo Google przyznało, że instalacja oprogramowania blokującego reklamy może okazać prowadzić do "nieoptymalnych doświadczeń" związanych z oglądaniem.

YouTube zrobi wszystko, by użytkownicy zatańczyli jak im zagra

Aż dziw bierze, że tyle to trwało, nim firma faktycznie na dobre rozpoczęła walkę z takimi praktykami. Ale kiedy już rozpoczęła — robi to sprytnie, krok po kroku uprzykrzając życie użytkownikom. Czy to wystarczy by ci zechcieli płacić kilkadziesiąt złotych miesięcznie za dostęp do platformy? Cóż — wielu już dawno się poddało, bo ilość reklam była dla nich nie do zniesienia. Inni jeszcze ze sobą walczą, ale jak zabraknie im alternatyw... pewnie i oni ulegną. Przynajmniej ci, którzy spędzają w serwisie dziesiątki godzin miesięcznie.