YouTube wypowiada wojnę adblockom. Tym razem już na poważnie

1

Google już od kilku dobrych miesięcy przymierzało się do rzucenia rękawicy wtyczkom blokującym reklamy na ich platformie VOD. To żadna tajemnica, że przez nią przeciekają im przez palce naprawdę grube pieniądze. I choć minionej wiosny firma rozpoczęła pierwsze działania w tym temacie, to dopiero teraz widać, że wzięła się za to na poważnie.