YouTube zmniejszy liczbę przerw reklamowych na TV, ale nie za darmo

YouTube co chwile coś zmienia, a to zablokuje blokery reklam, a to podniesie cenę abonamentu Premium, a to dorzuci więcej reklam. Tym razem jednak reklamy będą pokazywać się rzadziej, przynajmniej na telewizorach, ale nie za darmo.

YouTube zmniejszy liczbę bloków reklamowych

Korzystanie z darmowej wersji YouTube'a to koszmar, nawet jeśli wydawałoby się, że trudno zaserwować tam więcej reklam, to Google i tak wymyśla nowe sposoby, abyśmy je oglądali. Ostatnio firma wypowiedziała też wojnę blokerom reklam i zaczyna coraz skutecznie ograniczać ich działanie. Między innymi dlatego już ponad rok temu podjąłem decyzję o przejściu na wersję Premium, choć po ostatnich podwyżkach z pewnością nie jest to tanie rozwiązanie. Biorąc jednak pod uwagę jak często korzystam z tej platformy, to jestem gotów ten koszt ponieść. I nie zmienią tego raczej udogodnienia jakie gigant szykuje dla widzów korzystających z YouTube'a na telewizorach.

Wedle najnowszych zmian liczba bloków reklamowych w dłuższych materiałach wideo zostanie wyraźnie ograniczona jeśli do oglądania wykorzystujemy telewizor. YouTube podpiera się danymi zebranymi z badań przeprowadzonych na użytkownikach. Według nich wolimy aby przerwy reklamowe były rzadziej, nawet jeśli mają być dłuższe. I tak faktycznie teraz będzie. Bloki reklamowe w długich materiałach wideo będą trwały teraz przynajmniej kilkadziesiąt sekund zanim będzie można je pominąć, ale mają być umieszczone rzadziej. Co więcej zamiast liczby reklam, teraz będzie pokazywany czas przez jaki reklama będzie wyświetlana, przynajmniej do momentu aż będziemy mogli ją pominąć.

To z pewnością pozytywna zmiana, która powinna przypaść do gustu użytkownikom. YouTube idzie w stronę telewizji linearnej gdzie reklamy też wyświetlane są rzadziej, ale w większych blokach. Niestety jest też zła wiadomość, wraz z tymi zmianami reklamy pojawią się również w Shortsach. Do tej pory na telewizorach przed tą formą filmów nie było reklam, teraz ma się to zmienić, podobnie jak ma to miejsce na smartfonach i tabletach. Tak jak wspominałem na samym początku, Google ciągle szuka nowych sposobów aby wyświetlić nam więcej reklam i pewnie jeszcze nieraz nas zaskoczy swoją kreatywnością w tym zakresie.