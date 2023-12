Opcja "oświetlenie kinowe" w YouTube wielu użytkownikom nie przypadła do gustu. Jeżeli i Ciebie denerwują kolorowe pasy na krawędziach wideo, to mamy podpowiedź jak je deaktywować.

Google nieustannie w pocie czoła pracuje nad tym, by ich aplikacje wyglądały jak najlepiej. Jedną z najświeższych zmian są kolorowe, dostosowujące się do aktualnie wyświetlanych materiałów wideo, paski boczne które trafiły na smartfony i tablety. Zastąpiły one "nudne" i "nijakie" czarne obramowania.

Użytkownikom oświetlenie kinowe niespecjalnie przypadł do gustu — i absolutnie mnie to nie dziwi. Nowa opcja non-stop rozprasza i trudno się skupić na oglądaniu materiału. Nie działa to tak fajnie jak hardware'owe rozwiązania w telewizorach pokroju Ambilight. Wręcz przeciwnie.

Całe szczęście — nie jesteśmy na ten tryb skazani. Kolorowe obramowania wokół wideo można wyłączyć zarówno dla aplikacji, jak i widoku na stronie internetowej. Jak to zrobić?

Jak wyłączyć oświetlenie kinowe w aplikacji YouTube? Poradnik krok po kroku

Wyłączenie oświetlenia kinowego w aplikacji YouTube nie jest niczym specjalnie skomplikowanym — ale trzeba wiedzieć gdzie szukać odpowiednich opcji.

Aby aktywować lub deaktywować oświetlenie kinowe na YouTube, podczas odtwarzania materiału wideo w prawym górnym rogu wybieramy ikonkę z trybikiem (ustawienia). Następnie przechodzimy do sekcji Ustawienia dodatkowe, a tam czeka już na nas pozycja "oświetlenie kinowe" z przełącznikiem po prawej stronie. Wystarczy zmienić opcję — i powrócimy do klasycznego trybu odtwarzania, gdzie na krawędziach wideo czekać na nas będą czarne pasy.

Proste rozwiązanie, o którym warto wiedzieć

Nowa opcja YouTube nie spotkała się ze specjalnie ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników. Jeżeli i Tobie niespecjalnie się ona spodobała, to już wiesz, że w kilka minut możesz ją dezaktywować bezpośrednio w aplikacji. Zarówno na smartfonach, tabletach jak i komputerach — gdy korzystasz z ciemnego motywu.