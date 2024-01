Podcasty na YouTube nigdy nie miały się lepiej. Dzięki tej funkcji będzie ich tam jeszcze więcej!

Podcasty w ostatnich latach płyną na nieustannie wznoszącej fali. To już nie jest niszowa i niewygodna rozrywka, jaką stosunkowo niewielu pamięta sprzed półtorej dekady. Czasu, gdy wszystkie materiały ręcznie wgrywaliśmy na nasze odtwarzacze MP3. Od tego czasu świat zmienił się nie do poznania. Podcasterzy stają się celebrytami, audycji na każdy temat z każdym rokiem przybywa, a podcasty są wszechobecne. Zarówno w dedykowanych im platformach, jak i... w innych miejscach.

Źródło: Depositphotos

Wkrótce na YouTube będzie jeszcze więcej podcastów. Wszystko dzięki opcji złączenia ich z kanałem RSS

YouTube od dawna cieszy się sporą popularnością jeżeli chodzi o zamieszczanie tam podcastów. Można platformę lubić lub nie, ale z jednym spierać się nie da: to absolutnie najwygodniejsze źródło dostępu do wszelkiej maści multimediów. Dostępne multiplatformowo, a przy tym banalne w obsłudze. Znają je wszyscy i... teraz jeszcze łatwiej będzie tam zamieszczać twórcom podcastów ich materiały. Jak? Za pośrednictwem podłączania kanałów RSS, które dostępne jest w całym szeregu krajów — także w Polsce.

Twórcy podcastów mogą od teraz ustawić automatyczne wysyłanie podcastów na YouTube za pośrednictwem kanałów RSS. Jak to działa, Google wyjaśnia w swoich instrukcjach.

Jak automatycznie wysłać podcast na YouTube po połączeniu z kanałem RSS?

Na oficjalnej stronie pomocy Google przeprowadza nas przez cały proces krok po kroku:

1. W YouTube Studio kliknij Utwórz, a potem Nowy podcast -> Prześlij kanał RSS . 2. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki korzystania z narzędzia do przetwarzania danych z kanałów RSS. 3. Przeczytaj instrukcje wyświetlone na ekranie i kliknij Dalej. 4. Wpisz adres URL kanału RSS i kliknij Dalej. 5. Kliknij Wyślij kod, aby przejść weryfikację konta. 6. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na adres e-mail podany na kanale RSS i kliknij Potwierdź. Jeśli nie znasz adresu e-mail powiązanego z kanałem RSS, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. 7. Wybierz odcinki podcastu, które chcesz przesłać do YouTube, i kliknij Dalej. Możesz przesłać:

wszystkie istniejące odcinki,

odcinki opublikowane po określonej dacie,

tylko przyszłe odcinki.

Jak widać — cały proces jest banalnie prosty i dla wszystkich twórców może okazać się zmianą na wagę złota. Bo bez ich większej ingerencji automatycznie otrzymają nowe źródło ruchu i słuchaczy. Jak jednak informuje Google — po skonfigurowaniu całości może minąć nawet do kilku dni, nim odcinki zostaną przesłane, a wszystko zostanie przetworzone i będzie gotowe do publikacji. Kiedy cały proces zostanie zakończony z perspektywy Google, nie pozostanie nic innego jak przejść do YouTube Studio i w tamtejszej zakładce treści wybrać Podcasty. A następnie po prostu je opublikować.

Podcasty nigdy nie miały się lepiej. A teraz na YouTube będzie ich jeszcze więcej

Od dawna na YouTube roi się od podcastów — ale część twórców w obawie przed brakiem odpowiednich wizualizacji, stawiała wyłącznie na platformy dedykowane takiej formie rozrywki. Teraz wszystko mogą spiąć z automatem, nic ich to nie kosztuje, a jedynie mogą tylko zyskać. Nie mam zatem najmniejszych wątpliwości, że tylko kwestią czasu jest jeszcze więcej tego typu treści na platformie.