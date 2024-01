ReVanced, czyli sposób na YouTube bez reklam za darmo, w nowej odsłonie

Wygodne i pozbawione reklam sposoby korzystania z platform takich jak YouTube mają znaczenie dla milionów użytkowników. O ile to drugie może załatwić abonament, w przypadku udogodnień związanych z obsługą aplikacji jesteśmy najczęściej zdani na to, co zaoferują nam twórcy danego serwisu. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają omijać pewne ograniczenia. Jednym z nich jest ReVanced – następca kultowego Vanced – aplikacja, która nie tylko pozwala za darmo oglądać filmy na YouTube bez reklam, ale także uzupełnia natywne rozwiązania o przydatne dodatki.

YouTube ReVanced to następca kultowego YouTube Vanced, który zapewniał swobodne korzystanie z treści wideo na platformie YouTube bez uciążliwych przerw w postaci reklam. Z powodu zmian w zabezpieczeniach platformy, Vanced nagle zniknęło, pozostawiając użytkowników z pustką w cebulowym sercu. W końcu jednak pojawiło się światełko w tunelu. Zanim jednak przejdziemy do omówienia YouTube Revanced, czeka nas krótka pogadanka o etyce i moralności...

YouTube bez reklam za darmo VS. sumienie

Kwestie moralne i etyczne związane z wykorzystywaniem ReVanced w kontekście zastępowania subskrypcji YouTube Premium budzą różne emocje. Istnieje debata dotycząca etyki korzystania z modyfikowanych aplikacji, które oferują funkcje premium bez ponoszenia opłat.

Z jednej strony, niektórzy argumentują, że ReVanced umożliwia dostęp do funkcji, które są w istocie oferowane w ramach płatnej subskrypcji YouTube Premium, bez konieczności ponoszenia kosztów. Z drugiej strony, zwolennicy ReVanced podkreślają, że niektóre funkcje oferowane przez tę aplikację są po prostu natywnie niedostępne, a znacząco poprawiają komfort oglądania filmów. Osoby, które decydują się na korzystanie z ReVanced, aby uniknąć płacenia za subskrypcję YouTube Premium, często rozważają alternatywne sposoby wsparcia twórców treści. Zamiast bezpośrednio płacić za subskrypcję gigantowi technologicznemu, mogą świadomie wybierać opcje wsparcia, takie jak Patronite czy Buy Coffee, aby pomóc ulubionym youtuberom.

Źródło: Depositphotos

Czym było YouTube Vanced?

Vanced to aplikacja, która w pewien sposób zrewolucjonizowała doświadczenie użytkowników YouTube, zwłaszcza tych, którzy pragnęli oglądać treści bez niechcianych przerw w postaci reklam. Narzędzie powstało jeszcze w czasach, gdy nie istniała płatna subskrypcja YouTube Premium. YouTube Vanced było swoistą alternatywą dla oficjalnej aplikacji YouTube, umożliwiającą bardziej komfortowe korzystanie z platformy.

Co więcej, Vanced nie ograniczało się jedynie do eliminacji reklam. Aplikacja ta dostarczała dodatkowe funkcje, które wzbogacały doświadczenie użytkowników. Możliwość odtwarzania filmów w tle nawet po wyłączeniu ekranu, pobieranie treści do późniejszego obejrzenia offline czy nawet personalizacja interfejsu – to tylko niektóre z funkcji, które czyniły Vanced tak popularnym wyborem. Nie była to jednak aplikacja oficjalnie zatwierdzona przez YouTube, co stwarzało pewne ryzyko dla użytkowników związane z bezpieczeństwem danych czy działaniem samej aplikacji.

Co się stało z YouTube Vanced?

Vanced, będący ulubionym narzędziem dla wielu użytkowników YouTube, niespodziewanie zniknął z sieci. Powodem było wprowadzenie przez Google zmian w zabezpieczeniach swojej platformy. Modyfikacje skutkowały tym, że użytkownicy korzystający z Vanced zaczęli otrzymywać komunikaty informujące ich o niedostępności treści. Wyłączenie narzędzia pozostawiło użytkowników bez alternatywnych rozwiązań.

YouTube ReVanced, czyli powrót legendy

YouTube ReVanced to długo oczekiwana alternatywa dla uwielbianego YouTube Vanced. Aplikacja nie tylko dziedziczy funkcje, takie jak oglądanie treści bez reklam czy odtwarzanie w tle, ale także dodaje nowe usprawnienia.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika ReVanced podchodzi do dystrybucji w inny sposób. Zamiast udostępniać bezpośrednio pliki APK do pobrania, wprowadzono aplikację ReVanced Manager. Narzędzie umożliwia użytkownikom stworzenie własnej, spersonalizowanej aplikacji, dostosowanej do ich potrzeb i preferencji. Ten krok ma podkreślać autonomię użytkowników i elastyczność, dając nam możliwość dostosowania swojego doświadczenia z YouTube.

Co oferuje YouTube ReVanced?

YouTube ReVanced to aplikacja, która oferuje szeroki wachlarz funkcji, niezależnie od tego, czy używasz urządzenia z rootem, czy bez. Chociaż samodzielne tworzenie własnej aplikacji może wydawać się złożone, ReVanced zapewnia prosty sposób instalacji, dając użytkownikom możliwość korzystania z nowych funkcji bez konieczności angażowania się w zaawansowane rozwiązania.

Dla tych, którzy nie lubią zmian, ReVanced oferuje opcję wyboru starego układu, co pozwala użytkownikom na zachowanie wcześniejszych ustawień, takich jak różne rozdzielczości wideo, w tym 240p, 480p, 1080p, 1440p i więcej. Jedną z najbardziej cenionych funkcji jest możliwość wyłączenia reklam, zapewniając użytkownikom oglądanie treści bez przerw.

Funkcja odtwarzania w tle to kolejny atut ReVanced, umożliwiający jednoczesne przeglądanie innych aplikacji i oglądanie wideo na zminimalizowanym pływającym ekranie w tle. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą skupić się na innych zadaniach, nie tracąc przy tym dostępu do treści wideo.

ReVanced wspiera również MicroG, co pozwala na logowanie się do konta Google bez konieczności korzystania z aplikacji YouTube. Chociaż wymaga to osobnej instalacji, umożliwia użytkownikom dostęp do ulubionych kanałów i treści bezpośrednio z aplikacji ReVanced.

Dodatkowo ReVanced umożliwia personalizację aplikacji poprzez zmianę ikony i nazwy, dając użytkownikom pełną kontrolę nad interfejsem. To pozwala stworzyć wyjątkowe doświadczenie użytkownika, jednocześnie oferując funkcjonalność podobną do subskrypcji YouTube Premium.

Te funkcje to tylko część z szerokiego zestawu możliwości oferowanych przez YouTube ReVanced. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować swoje doświadczenie z YouTube do własnych potrzeb i upodobań, czerpiąc korzyści z różnorodnych usprawnień i personalizacji, które ReVanced ma do zaoferowania.

Więcej informacji o YouTube ReVanced znajdziecie tutaj.