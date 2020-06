Dosłownie kilka dni temu rozgorzała dyskusja nad tym, czy to dobrze, że Apple nie będzie dodawać ładowarki do zestawu z iPhonem. Jednym z argumentów za takim postępowaniem było to, że mieliby sami wybrać, czy wolą zapłacić za standardową, 5 W ładowarkę, czy też za szybką – 20 W. I tu niektórzy zaśmiali się dwa razy. Pierwszy raz, ze względu na to, że Apple znowu chce nieco przyciąć na swoich klientach (czy to prawda, przekonamy się patrząc na ceny bezładowarkowych iPhone’ów) i drugi raz, kiedy usłyszeli, że ktoś w Apple nazywa 20 W ładowanie „szybkim”. O tym, że Apple jest w tyle w kwestii pojemności baterii wiadomo od dawna, teraz jednak cały świat zaczyna tej firmie odjeżdżać także w kwestii ładowarek.

Xiaomi będzie miało 100 W ładowanie

Nie da się ukryć, że powoli zbliżamy się do momentu, w którym ładowarki dobiją do 100 W i moment ten wcześniej czy później musi nadejść. Póki co w temacie mocy przoduje Oppo/Realme dołączając do swoich sprzętów 65 W kostkę, która jest w stanie naładować smartfon w nieco poniżej 40 minut. W temacie ładowania bezprzewodowego goni je natomiast OnePlus, ze swoją wentylowaną podstawką o mocy 30 W oraz Oppo ze swoim 40 W Ace2. Ich wszystkich już niedługo ma wyprzedzić nie kto inny jak Xiaomi. Wiele firm dąży co prawda do tego by osiągnąć 100 W ładowanie (a Samsung nawet 120 W) ale według przecieku do którego dotarło GizChina, to właśnie Chińczycy jako pierwsi wypuszczą na rynek model ze 100 W ładowarką. Ma być dołączona do kolejnego superflagowca marki – Xiaomi Mi Mix 4.