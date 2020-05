Smartfony Realme pokazały, że w tym wyścigu Apple zostało daleko w tyle

Praktycznie od czasu swojego powstania smartfony miały jedną, ale to bardzo poważną wadę – czas pracy na jednym ładowaniu. Smukła konstrukcja i wydajne podzespoły skutecznie drenowały ogniwo, aż doczekaliśmy się czasów, w których nie jest niczym złym to, że smartfon nie jest w stanie działać jednego dnia z dala od źródła zasilania. Producenci przez lata zdawali się być głusi na prośby konsumentów i trochę się im nie dziwię. Wszak kolejne gigabajty i megaherce dużo lepiej sprzedawały produkt niż miliamperogodziny. Jednakże, jeżeli ktoś śledzi rynek, być może zauważył, że niedawno coś w tym temacie drgnęło. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak reklamowane były takie smartfony jak Redmi Note 9S, Realme 6 czy Motorola G8 Power, to zobaczymy, że u nich zarówno pojemność baterii jak i czas jej ładowania pełniły znaczącą rolę w przekazie marketingowym.

Idziemy w kierunku telefonów, które będzie można używać ponad 3 dni na baterii. Super!

Jeżeli zajrzymy „pod maskę” wymienionych wcześniej urządzeń, zobaczymy, że ich baterie mają pojemność kolejno: 5020 mAh, 4300 mAh i 5000 mAh. Jednocześnie, większość z nich oferuje dodatkowo szybkie ładowanie – w przypadku Realme jest to nawet 30 W. I nie, nie mówimy tu o urządzeniach za 4 tys. zł, a o budżetowcach za 1/4 tej kwoty. Co więcej, widać, że producenci do kwestii czasu pracy na baterii podchodzą z głową. Dobrym przykładem jest tu chociażby Xiaomi, które w swojej serii Mi 10 zastosowało ciekawy zabieg – droższy model dostał szybsze 66W ładowanie, ale za to tańszy, w którym go zabrakło (choć wciąż miał 30W), otrzymał w zamian ogniwo o większej pojemności.