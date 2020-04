OnePlus do tej pory unikał ładowania bezprzewodowego argumentując to małą mocą takich urządzeń. Teraz problem ten został rozwiązany, technologię ładowania nazwano Warp Charge 30 Wireless, od nazwy stosowanej dla ładowania przewodowego. Nie jest to też już nic nadzwyczajnego, podobne możliwości mają siostrzane smartfony Oppo. Pete Lau nawet potwierdził w rozmowie z The Verge, że obie firmy współpracowały przy jej tworzeniu. Ładowarka OnePlus ma podobno sprawność rzędu 97% dzięki zastosowaniu wysokiego napięcia na wyjściu (20V przy 1.5 A), dopiero w samym telefonie napięcie jest najpierw obniżanego do 10V przy 3A, a dalej do 5V przy 6 A i w takiej formie trafia do baterii. Podobnie jak ma to miejsce przy ładowaniu przewodowym.