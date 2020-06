IPhone 12 będzie najlepiej wycenionym flagowcem 2020. Wiemy, ile będzie kosztował

Na przestrzeni pomad 10 lat swojego istnienia o iPhone’ach można było powiedzieć wiele rzeczy. To, że pierwszy iPhone wyznaczył przyszły kierunek dla branży mobile, to że przez lata były to najwydajniejsze telefony na rynku czy też – że dla wielu stały się synonimem bezkrytycznej wiary w to, co robi Apple. Jednej rzeczy nie dało się jednak powiedzieć o iPhone’ach – że były tanie. Przez lata wskazywano, że Apple osiąga kolejne szczyty absurdu przy wycenie swoich urządzeń. Aż nastał rok 2020 i ktoś w Apple zdecydował, że pora z tym skończyć.

Dzięki przeciekom mamy już praktycznie komplet informacji o tym, ile będą kosztowały nowe iPhone’y .

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020