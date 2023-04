Rewolucja na nadgarstku (i nie tylko). Xiaomi Mi Band 8 oficjalnie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Xiaomi zaprezentowało w tym tygodniu szereg nowych urządzeń - w tym najmocniejszego przedstawiciela swojej flagowej serii Xiaomi 13 - model Ultra. Stawia przede wszystkim jakość fotografii, w czym wydatnie ma pomóc współpraca z firmą Leica. Więcej na temat samego smartfona przeczytacie w naszym podsumowaniu z premiery Xiaomi 13 Ultra. Jednak smartfon to nie wszystko, co miała do zaprezentowania na konferencji chińska firma. Na scenie pojawił się długowyczekiwana nowa odsłona popularnej na całym świecie, także w Polsce, opaski sportowej Mi Band. I trzeba przyznać, że Xiaomi Mi Band 8 przynosi szereg rewolucyjnych zmian - zarówno w designie, jak i funkcjach oferowanych przez to niewielkie urządzenie.

Xiaomi Mi Band 8 oficjalnie. Co trzeba wiedzieć o nowym modelu?

Od strony technicznej, Xiaomi Mi Band 8 wyprzedza o kilka klas swoich poprzedników. W nowym modelu znalazło się miejsce dla 1,62-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 ppi. Najbardziej widoczną zmianą będzie odświeżanie - jego częstotliwość wzrosła z 30 Hz do 60 Hz. Xiaomi w swoich materiałach podaje, że na jednym urządzeniu Mi Band 8 będzie działać do 16 dni - jednak wszystko zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Włączenie niegasnącego ekranu w ramach trybu AOD skraca ten czas do 6 dni. Dla jeszcze większego usprawnienia zarządzania baterią, pojawił się czujnik oświetlenia dostosowujący jasność ekranu do panujących warunków.

Xiaomi Mi Band 8 - specyfikacja techniczna

Xiaomi Mi Band 8 Ekran 1,62-calowy ekran AMOLED Rozdzielczość ekranu 192 x 490 pikseli Jasność ekranu Do 600 nitów, obsługa automatycznej regulacji jasności. Czujniki Optyczny czujnik tętna i tlenu we krwi, sześcioosiowy czujnik ruchu Waga 27 g Wymiary 48 x 22,5 x 10,99 mm Wodoodporność 5 ATM Łączność Bluetooth BLE 5.1 Wibracje Tak Pojemność baterii 190 mAh Typ baterii Akumulator litowo-jonowy polimerowy Czas ładowania Szybkie ładowanie - pełne ładowanie do 1 godziny

Xiaomi Mi Band 8. Najważniejsze informacje

Największa rewolucja w Xiaomi Mi Band 8 to sposób montowania opasek w Xiaomi Mi Band 8. Zamiast pastylki wkładanej w ramkę konkretnej, jednoczęściowej opaski, firma zdecydowała się na rozwiązania znane z popularnych smartwatchy - wsuwane zapinanie z dwóch stron. Producentowi tak spodobały się nowe rozwiązania, że z Mi Banda nie trzeba już korzystać wyłącznie zakładając go na nadgarstek. W sprzedaży pojawi się szereg akcesoriów i pasków rozszerzających możliwości urządzenia. Szukacie dość nietypowego wisiorka na szyję? Nie ma najmniejszego problemu - będzie można to zrobić ze specjalną zawieszką. A może zależy wam na bardziej zaawansowanym pomiarze i analizie treningu w czasie biegania? Proszę bardzo. Xiaomi przygotowało na tę okazję specjalne zaczepy dzięki którymi Mi Band 8 może być przyczepiony do... buta. W połączeniu z treningiem Running Beam, sprzęt mierzy m.in. długość i częstotliwość kroków, siłę nacisku na podłożę, a nawet czas w jakim unoszona jest w powietrzu noga.

Firma mocno stawia na tryby treningowe, a tych w nowym modelu jest przeszło 150 - do wyboru do koloru. Od tych bardziej oczywistych, po te uprawiane przez garstkę pasjonatów. Jest nawet wsparcie dla treningu boksu - choć tu będzie wymagane dodatkowy ekran - na którym będą wyświetlane kolejne lekcje. Choć większość treningów wymagać będzie założenia opaski na nadgarstek, część będzie można uprawiać z innymi mocowaniami. Nie da się jednak ukryć, że mamy wciąż do czynienia ze sprzętem, który najlepiej czuje się na ręce. Bo to właśnie przy kontakcie ze skórą działają przeróżne czujniki i sensory - od mierzenia tętna, natlenienia krwi i stresu, a na jakości snu kończąc.

Xiaomi Mi Band 8. Kiedy premiera w Polsce?

Na ten moment Xiaomi Mi Band 8 został zapowiedziany na chińskim rynku. Nic jednak nie wskazuje, by model ten nie trafił na inne rynki, w tym do Polski. Kiedy to się stanie? Firma tego nie zdradza. Nie zdradza także jak będzie wyglądał cennik poza Chinami. W ojczystym kraju Xiaomi, za Mi Band 8 trzeba zapłacić 249 juanów (model podstawowy) i 299 juanów za wersję z NFC. To tyle samo, ile trzeba było zapłacić na premierę za Xiaomi Mi Band 7. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że opaska na naszym rynku zadebiutuje w tej samej cenie - 249 zł (wersja podstawowa) i 299 zł (wersja z NFC)