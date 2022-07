Xiaomi Smart Band 7 – wszystko, czego mógłbyś oczekiwać od smartopaski

Jeżeli podchodzimy poważnie do naszego zdrowia i naszych ćwiczeń, najpewniej korzystamy z jakiejś formy monitorowania naszego zdrowia. Współczesna technologia pozwala bowiem w tym aspekcie na bardzo wiele, a z generacji na generację systemy te stają się coraz bardziej zaawansowane i lepiej dostosowane do badania kluczowych parametrów naszego organizmu. Jednocześnie też – stają się one coraz bardziej przystępne, dając szansę na poprawienie swojego życia coraz większej grupie osób.

Każdy z takich produktów ma też swoją grupę odbiorców. Z jednej strony mamy smartzegarki dla osób, które chcą za ich pomocą rozszerzyć niektóre funkcje telefonu, a z drugiej, dla osób skupionych na funkcjach fitnesowych, mamy smartopaski. Są one bardzo często wyposażone w równie dokładne sensory, a przy okazji są tańsze i wygodniejsze, niż duży i ciężki smartwatch, który mógłby wręcz przeszkadzać w przypadku niektórych treningów. Dlatego też to właśnie smartbandy są popularniejszym wyborem wśród osób chcących dbać o zdrowie. Marką, która w tej klasie od lat święci triumfy jest oczywiście Xiaomi, które ze swoją serią Mi Band co roku przyciąga uwagę konsumentów, a każda generacja wzbudza duże zainteresowanie. Niedawno premierę miała kolejna wersja tego urządzenia, czyli Smart Band 7. Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Xiaomi Smart Band 7 w każdym aspekcie podporządkowany jest wygodzie

Pastylkowy kształt Smart Banda znany jest już chyba każdemu, kto kiedykolwiek spotkał się z produktem Xiaomi. Nie tylko kształt ten idealnie sprawdza się pod kątem wygody użytkowania i nie przeszkadza w treningu, ale też – ergonomiczny wyświetlacz jest w stanie dzięki niemu przekazać więcej informacji. Co więcej – z generacji na generację ekran opaski jest stale ulepszany, by jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb konsumentów. W tym modelu mamy do czynienia z wysokiej jakości ekranem AMOLED, którego powierzchnia wyświetlania została zwiększona względem Mi Smart Banda 6 o aż 25 proc. Wszystko to bez zwiększania wymiarów samego modułu, dzięki czemu opaskę wciąż nosi się niesamowicie wygodnie.

W Smart Band 7 ekran ma 326 PPI i aż 100 poziomów regulacji jasności, dzięki czemu bez względu na to, czy będziemy ćwiczyć w pełnym słońcu, czy też w zacienionym pomieszczeniu, nie będzie problemu z odczytaniem na opasce naszych wyników w czasie rzeczywistym. Oczywiście, znalazło się tu też miejsce dla Always-on Display, nazywanym tu trybem ciągłego podświetlenia, który pozwala chociażby na odczytanie daty i godziny bez podnoszenia nadgarstka oraz używania palców.

W tym miejscu trzeba też oczywiście wspomnieć, że wraz z większym i lepszym wyświetlaczem użytkownicy Smart Banda 7 otrzymali nowy, przeprojektowany interfejs, który jest w stanie zrobić najlepszy użytek z większej powierzchni. Dzięki temu w tym modelu wszystkie najważniejsze informacje i liczby są widoczne na pierwszy rzut oka, a widgety są dużo czytelniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Wraz z nimi użytkownicy otrzymali też chociażby zestaw 100 nowych, dynamicznych tapet i motywów pokazujących to, czego użytkownicy akurat potrzebują – od takich które mają w sobie tylko datę i godzinę, po takie pokazujące wszystkie najważniejsze funkcje, jak natlenienie czy progres w niektórych wyzwaniach. Oczywiście, w tym aspekcie otrzymaliśmy też zupełnie nowe wzory pasków – tutaj też różnorodność opcji sprawi, że każdy wybierze coś dla siebie.

Xiaomi Smart Band 7 to przede wszystkim urządzenie do treningu

Smart opaski nie kupuje się jednak po to, aby wyglądała, ale po to, by pomagała nam osiągać nasze cele w kwestii treningów. I z tego zadania Smart Band 7 wywiązuje się znakomicie. Przede wszystkim jest on wyposażony w aż 110 trybów sportowych, które pozwalają mierzyć nasze wyniki w szeregu aktywności fizycznych. Mamy tu więc wszystkie standardowe tryby, jak bieg, jazda na rowerze czy pływanie, ale też wiele trybów których brakuje u konkurencji. Jest tu więc chociażby dużo ćwiczeń stacjonarnych (np. Podciąganie się na drążku, ćwiczenia z obciążeniami), a także wiele aktywności, jak chociażby taniec, jazda na deskorolce, na łyżwach, windsurfing czy baseball. Dzięki temu nie ważne, co lubimy robić, Smart Band 7 może być naszym kompanem w treningu, dostarczając nam informacji o naszych wynikach.

Smart Band 7 jest w stanie dostarczyć nam dane o naszych wynikach dzięki szeregowi sensorów, które mieszczą się w małej obudowie. Przede wszystkim opaska mierzy nasze tętno, a dzięki specjalnym algorytmom jest na jego podstawie wywnioskować bardzo wiele rzeczy. Oprócz tego opaska jest w stanie zmierzyć poziom natlenienia naszej krwi oraz to, jakie jest nasze zapotrzebowanie na tlen w danym momencie. Na tej podstawie określa intensywność naszego treningu, podpowiada ile kalorii spaliliśmy, jak wygląda nasz progres oraz ile czasu będziemy potrzebowali na regenerację. Opaska potrafi też monitorować nasz stan, kiedy odpoczywamy, sprawdzając jakość naszego snu, monitorując poziom stresu i pokazując jak wygląda nasza aktywność fizyczna gdy nie ćwiczymy. To wszystko składa się na kompleksowy zbiór danych, z którego możemy wyciągnąć wnioski, pozwalające poprawić zarówno nasz stan zdrowia jak i jakość naszych treningów.

Tym bardziej, że Xiaomi zadbało, byśmy nie musieli często ściągać Smart Band 7. Przede wszystkim – jest to sprzęt wodoodporny, którego spokojnie możemy używać na głębokości od 5 atmosfer (dlatego też w opcjach treningu są 4 style pływania). Dodatkowo, pomimo małych rozmiarów opaski, jest ona w stanie działać na zasilaniu bateryjnym aż do 14 dni, więc o to, że opaska rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie nie musimy się martwić. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będziemy nosić ze sobą opaskę cały czas, dobrze byłoby, gdyby pozwalała też ona na coś więcej, niż tylko mierzenie treningu. Dlatego też Xiaomi wyposażyło Smart Band 7 we wszystkie podstawowe funkcje, których możemy potrzebować na co dzień. Opaska więc pozwoli znaleźć telefon, odmierzy czas stoperem, pozwoli sprawdzić pogodę, poinformuje o przychodzących połączeniach i powiadomieniach oraz pozwoli odblokować nasz smartfon.

Podsumowując – jest to opaska, która łączy niską cenę z wysoką jakością i rozległą funkcjonalnością. Jeżeli więc szukamy gadżetu, który będzie w stanie w kompleksowy sposób pomóc nam poprawić jakość naszego treningu, warto rozważyć zakup opaski Smart Band 7.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi.