Xiaomi Mi Band 7 wreszcie z NFC

Opaska Xiaomi Mi Band 7 zadebiutowała w Polsce w połowie zeszłego roku, ale po pierwsze zmiany względem Mi Band 6 nie były jakieś znaczące, a po drugie ponownie zabrakło NFC. W tym upatruje średniego zainteresowania tym modelem. Wygląda jednak na to, że Xiaomi podobnie jak w przypadku Mi Banda 6, po kilku miesiącach się zreflektowało i wreszcie zaoferuje nam Mi Band 7 w wersji z płatnościami zbliżeniowymi. Jak donosi portal MIUI Polska, globalna wersja Mi Band 7 NFC w najbliższych tygodniach trafi do sprzedaży w Europie, w tym również w Polsce. Co więcej, Xiaomi nawiązało współprace ze znacznie większą liczbą banków niż poprzednio, a do tego dodano też obsługę kart Visa. Dzięki temu, Mi Band 7 NFC będzie całkiem uniwersalnym środkiem płatności, który według oficjalnej strony Xiaomi, współpracuje z poniższymi instytucjami.

MasterCard Alior Bank S.A.

Bank Pocztowy S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Curve UK Limited

mBank S.A.

PKO Bank Polski S.A.

SGB-BANK S.A.

UAB ZEN.com

VeloBank S.A. Visa Credit Agricole

mBank S.A.

Nest Bank

PKO Bank Polski S.A.

Santander Bank Polska S.A.

Co ciekawe Mi Band 7 NFC zyska również wsparcie dla głosowego asystenta - Amazon Alexa, ale poza tym więcej różnic względem podstawowego modelu nie ma. Według informacji jakie podaje MIUI Polska, cena opaski ma zostać ustalona na poziomie 299 złotych, czyli o 50 złotych więcej niż kosztował podstawowe model, który obecnie można kupić za około 200 złotych. Chętnych pewnie nie zabraknie, bo dostępność do płatności zbliżeniowych w opasce jest całkiem wygodna, szczególnie jeśli nie chcemy cały czas nosić ze sobą swojego telefonu lub portfela.

źródło: MIUI Polska