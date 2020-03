W czym Xiaomi Mi może obawiać się konkurencji?

Wiele osób twierdzi, że smartfony Xiaomi z rożnych półek cenowych nie mają konkurencji ze względu na niską cenę względem zastosowanych w telefonach podzespołów i możliwości. To ten pojawiający się w wielu recenzjach stosunek ceny do jakości, który w większości przypadków przemawia mocno na korzyść urządzeń Xiaomi. Owszem, wykończeniem czy niektórymi funkcjami często odstają od dużo droższych modeli konkurencji, jednak to często rzeczy, do których nie warto dokładać i nawet z pewnymi brakami smartfony w zupełności wystarczą nawet dość wymagającym użytkownikom.

Debiutujący w Europie w marcu Xiaomi Mi 10 Pro ma już jednak przynajmniej jednego mocnego konkurenta, którym bez wątpienia jest rodzina Galaxy S20 od Samsunga, z Galaxy S20 Ultra na czele. Szczególnie ten ostatni, którego główną wadą jest niestety cena. Bo jeśli spojrzeć na podzespoły i możliwości to w tej chwili jeden z najlepszych, a wiele osób zaryzykuje stwierdzeniem że najlepszy dostępny na rynku Android. Ale jednak wśród klientów zawsze bardzo mocnym argumentem jest cena i to właśnie ona może przemawiać na korzyść Xiaomi Mi 10 Pro na polskim rynku. Bo choć jeszcze nie została ujawniona, to na pewno będzie lepsza niż ta w topowych tegorocznych modelach Samsunga.